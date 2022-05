Cote d'Ivoire: Colloque franco-ivoirien sur l'architecture - 80 entreprises des secteurs ont partagé leur expertise

Rendez-vous de l'expertise au service de la construction moderne. Le colloque franco-ivoirien " architecture et ville durable " a été organisé par le bureau Business France en partenariat avec l'Afex (Architectes Français à l'Export) et le Club Abidjan ville durable récemment au centre de conférence Crrae-Umoa à Abidjan-Plateau.

Cette conférence a été une réponse réaliste et technique face aux attentes du secteur de la construction en Côte d'Ivoire et aux défis d'une urbanisation pérenne.

Près de 80 entreprises des secteurs de l'assainissement, de l'énergie, de la construction, de l'ingénierie, du numérique, des médias, du sport ou encore de la santé, se sont réunies afin de mettre leurs expertises au service des acteurs ivoiriens de la ville.

Les participants ont fait également l'état des lieux des savoir-faire français destinés à un développement durable des villes et des grandes agglomérations. Ils ont ensuite proposé une vision et une stratégie de " Ville Durable ", pour Abidjan et toutes les villes de la Côte d'Ivoire : San-Pedro, Bouaké, Yamoussoukro etc.

Puis, les experts ont mis en œuvre, à travers des projets concrets de développement urbain, ces savoir-faire et valoriser la filière française de la ville durable à travers la mise en valeur des atouts respectifs des entreprises de cette filière.

Promouvoir le savoir-faire

Enfin, ils ont décidé de promouvoir leurs savoir-faire et être un interlocuteur de référence sur les sujets de la "Ville Durable " en Côte d'Ivoire et promouvoir un partenariat de long-terme entre les communautés d'affaires françaises et ivoiriennes de la filière.

En effet, par rapport au Plan National de Développement (Pnd) 2021-2025, le secteur de la construction tire la croissance ivoirienne et entraine avec lui l'architecture, en pleine expansion en Côte d'Ivoire.

En plus des réalisations déjà effectuées et celles en cours, de nombreux projets de construction vont être engagés notamment dans les secteurs de la santé (réhabilitation de bâtiments, construction de 376 établissements sanitaires), de l'énergie, du tourisme/hôtellerie (Projet Sublime Côte d'Ivoire, Can 2023), et plus globalement de l'immobilier. Cette rencontre entre les architectes français et ivoiriens, et les grands donneurs d'ordres publics et privés et autres partenaires locaux du Btp et de la construction de haut niveau en Côte d'Ivoire a été une occasion de partager des expériences acquises en matière de construction qui respectent notamment les normes écologiques et énergétiques internationales.

En plus d'une forte délégation de l'ordre national des architectes de Côte d'Ivoire, ont pris part à ce colloque du côté des officiels ivoiriens, Bruno Nabagné Koné, ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme et les maires des communes du Plateau, de Cocody et de San Pedro.

Ont participé également, Jean-Christophe Belliard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Côte d'Ivoire, le Président de l'Afex, de Business France et le Président du Club Abidjan Ville Durable, Guillaume Herry.