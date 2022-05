Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Les agents du ministère reconnaissants à la ministre Mariatou Koné

La salle de conférences de la Direction des affaires administratives, financières et du patrimoine (Dafp) du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena) a refusé du monde.

Le mercredi 18 mai 2022, les agents ont exprimé leur reconnaissance au Prof. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, pour le soutien dont ils ont bénéficié à l'occasion des mois de jeûne chrétien et musulman. Également et surtout de sa proximité, et l'esprit de famille qui prévaut depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel.

" Madame la ministre, à votre arrivée, comme tout changement suscite des appréhensions, nous avions des interrogations sur la manière de nous rendre utiles à votre projet de dynamisation de l'école ivoirienne. A ce jour, au regard de votre sens managérial, nous avons vite fait d'être rassurés de notre partition à jouer dans votre quête permanente de l'excellence ", a indiqué Mme Ayekpa née Mabintou Bamba, porte-parole et présidente de la mutuelle de la Dafp.

Et de relever le caractère historique de cette visite : " En effet, en tant qu' agent de la Dafp, je puis affirmer sans risque de me tromper, que c'est la première fois que nous recevons un ministre de la République dans cette salle de conférences. C'est également la première fois qu'un ministre nous apporte un soutien considérable durant cette période de jeûne sans distinction aucune ".

Très émue par cette surprise, la ministre a insisté sur l'harmonie, l'esprit de famille, la rigueur dans le travail et la solidarité. Des valeurs qu'elle prône pour relever les défis d'une école ivoirienne de mérite et de qualité dans la transparente et l'équité. Elle a, par ailleurs, rassuré les agents de sa volonté d' œuvrer davantage pour l'amélioration de leurs conditions de travail.

Aussi les a-t-elle exhortés à privilégier l'intérêt général et à s'inscrire dans la dynamique de l'excellence.

Le processus des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena) a également été un des points abordés par la ministre Mariatou Koné. Elle a souligné que ce processus n'est nullement un procès, mais un diagnostic qui permettra d'améliorer les acquis et d'apporter des solutions durables aux maux qui minent le système éducatif.