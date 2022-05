Cote d'Ivoire: Gagnoa - Une campagne de dépistage engagée contre le cancer du col de l'utérus, de la prostate

Des populations du département de Gagnoa ont bénéficié d'une campagne de dépistage et de sensibilisation portant sur le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et celui de la prostate. Initiée par l'Ong Wilic International, en partenariat avec Orange Bank Africa, l'opération qui s'est déroulée du 7 au 16 mai avait pour cibles, les adultes et les jeunes filles de 9 à 14 ans. Pendant 10 jours, plusieurs dizaines de personnes ont été sensibilisées aux voies et moyens pour éviter ces trois types de cancer. Elles ont aussi, été dépistées, vaccinées et prises en charge.

A cette occasion, Dr Mélanie Usher, médecin pathologiste cancérologue, première responsable de l'Ong Wilic International, a souligné que sa structure est engagée dans le combat contre ces trois types de cancer, depuis 2012. " Cette année, grâce à l'appui de notre partenaire, l'Organisation a pu se doter d'accessoires de dépistage et d'un arsenal logistique de sensibilisation, pour un coût global de 8.000.000 de FCfa ", s'est-elle réjouie.

Lors des séances de sensibilisation, elle a souligné que les cancers du sein et du col de l'utérus sont des tueurs silencieux. " Plus vite les femmes se font dépister, plus vite les cas avérés peuvent être traités et guéris efficacement. Avec la prévention et le dépistage systématique ainsi que la vaccination chez les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus, nous pouvons faire disparaître ces maladies ", a-t-elle indiqué. Dr Mélanie Usher, a en outre expliqué que les signes d'alerte au niveau du cancer du sein sont principalement un volume anormal du sein, un liquide qui en sort en dehors de la période d'allaitement (noir ou blanc), des boutons autour du mamelon, une boule douloureuse à l'intérieur du sein, le sein qui remonte ou le mamelon qui se rétracte... Pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, on peut constater soi-même des saignements en dehors des règles, pendant les rapports sexuels, pendant la toilette intime... " Une fois ces signes apparus, les malades doivent se rendre immédiatement à la formation sanitaire la plus proche, pour subir des prélèvements et des analyses en vue d'un véritable diagnostic et une prise en charge médicale rapide ", a-t-elle insisté.

Pour sa part, Jean-Louis Menann-Kouamé, directeur général de l'organisation partenaire a déclaré, que combattre le cancer aux côtés des acteurs spécialisés, c'est contribuer à la lutte contre ces maladies qui affectent durement et endeuillent les familles. " C'est aussi, relever le défi de la prévention, l'une des armes les plus efficaces pour réduire significativement le poids de ces maladies dans nos sociétés. Nous sommes fiers de nous associer au combat pour la vie et la dignité humaine "