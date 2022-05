Madagascar: Fonds d'investissement - Stephaina Beauty financée par Miarakap

Après une formation en nail art à Paris, Marie-Stéphanie Aina Raharijaona a décidé de faire de sa passion pour l'esthétique un métier, et ce, pour le bien-être de ses semblables, en fondant son entreprise portant l'enseigne Stephaina Beauty en 2009.

Déterminée et créative, elle souhaite désormais accélérer le passage à l'échelle nationale, en restructurant son entreprise, tout en misant sur l'insertion professionnelle des jeunes et femmes issues de milieux défavorisés, par le biais d'une formation dispensée par son équipe au sein de son propre centre. En effet, depuis toujours, elle est touchée par la pauvreté et les inégalités sociales qui frappent son pays et souhaite apporter sa contribution en offrant l'accès à la formation et l'insertion professionnelle de la population défavorisée. C'est pourquoi, son entreprise dispose actuellement de quatre salons, employant plus d'une centaine de personnes dont 40% d'entre elles sont issues des couches vulnérables. Et un nouveau salon vient d'être inauguré.

Création de 500 emplois. " Pour maintenir une entreprise pérenne, il faut s'armer de patience, de persévérance, et être résilient. Souvent cette résilience est résumée par " la capacité à traverser des crises ". Plusieurs facteurs peuvent menacer la pérennité d'une entreprise. On peut citer, entre autres, la crise économique, les avancées technologiques, l'effondrement de la demande, la crise sanitaire comme celle que nous avons traversée en 2020-2021. Or, une faible résilience peut parfois s'avérer fatale. En tout, la résilience, c'est l'aptitude à surmonter des obstacles, en vue de retrouver son équilibre et de pouvoir reprendre positivement le cours des choses ", a-t-elle confié.

En raison de sa forte résistance face à la crise de Covid-19, Miarakap a décidé d'accompagner financièrement " Stephaina Beauty ", dans son développement, en participant au capital de l'entreprise.Il s'agit d'un fonds d'investissement à impact, dédié au financement et à l'accompagnement des PME malgaches. D'ici 5 ans, cet opérateur économique ambitionne ainsi d'ouvrir 6 salons supplémentaires dans la capitale et dans les autres régions de l'île en visant la création de près de 500 emplois.

Par ailleurs, le centre de formation, installé dans les locaux de son 5ème salon, permet aujourd'hui la formation des futurs salariés et le perfectionnement de ceux qui sont déjà en activité. " Mon objectif consiste à déployer l'enseigne des salons " Stephaina " afin de maximiser son impact social à travers de nombreuses créations d'emplois et le lancement d'un centre de formation professionnelle qui est accessible à tout public ", a-t-elle confié.