Madagascar: 3P - Partenariat TEM-EHDN-CUT

Du concret. Plusieurs actions sociales ont été menées dans la Commune urbaine de Toamasina (CUT) grâce au Partenariat public-privé (3P).

L'association des Diaspora Malagasy, Tous ensemble pour Madagascar (TEM) représentée par César Rakotonarivo, Murielle Ramanamirija et Tinah Ravelomanantsoa ainsi que la société EHDN ont apporté leurs contributions dans l'embellissement et l'éclairage de la ville. Des dons de 300 lampadaires solaires de 150 watts avec une autonomie de 12 heures et une durée de vie de 5 ans ont été remis à cet effet. Le choix de ces dons est à la fois d'ordre économique et sécuritaire, selon le TEM.

Plusieurs quartiers ont vécu dans le noir pendant plusieurs années mais grâce aux lampadaires solaires, les habitants de plusieurs fokontany ont retrouvé le sourire et les petits commerçants peuvent continuer leurs activités jusqu'à tard dans la soirée. Cette remise de dons entre dans le cadre de la réalisation du " velirano n°2 " du président Andry Nirina Rajoelina, " l'énergie et l'eau pour tous " et coïncide également avec le programme de la mairie de Toamasina qui priorise la propreté, la luminosité et la sécurité.

Toujours dans le cadre de ce partenariat, mais cette fois-ci, dans le domaine du sport. L'association TEM a remis des dons aux deux meilleures équipes qui vont disputer le championnat national N1A. Ces dons contiennent entre autres des maillots, des survêtements, des cache-maillots, des ballons ainsi que 500 000 ariary de rafraîchissements respectivement pour les filles et garçons pour l'équipe de l'ASCUT (Association sportive de la commune urbaine de Toamasina) et le COSPN (Corps Omnisports et de la police nationale Toamasina).

Une initiative qui entre dans le cadre de la réalisation du " velirano " n°13. Des équipements sportifs ont aussi été remis aux CEG Ratsimilaho, CEG Radama Ier, au Lycée Jacques Rabemananjara et au Lycée technique professionnel.