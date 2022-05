Madagascar: Rallye Historique de Régularité - Vers un passé recomposé !

Le petit monde du rallye est en effervescence à l'annonce de ce Rallye Historique de Régularité du 28 et 29 mai prochain autour de Tana. L'idée de la FSAM semble plaire à tout le monde même s'il s'agit de sortir des garages les voitures d'époque avec ce que cela suppose de sacrifice pour remettre ces bolides sur pied.

On verra donc toutes les voitures qui faisaient le bonheur des pilotes des années 60 avec des personnalités connues dans ce milieu. À tout seigneur tout honneur, on citera en premier le gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka, qui a porté son choix sur la fameuse Peugeot 403 connue pour sa belle tenue de route et se trouve dans la catégorie Old. On attend de voir qui de ses deux fils, Mika ou Faniry, sera à ses côtés pour ce grand jour, et l'on signale au passage qu'il doit se défaire d'un concurrent de taille puisque Sylvie et Fazio seront aussi dans cette catégorie. Ils seront au volant d'une Renault Caravelle.

En tout, pour ce Rallye Historique de Régularité, il y aura 82 voitures réparties dans les catégories Old, Légende, Prestige et Classique. Dans la catégorie Légende, il y aura la R8 Gordini de Rila Ranaivomampianina, le copilote de Joda Ranarivelo en 2012. Tovonen Rakotojohary sera aussi de la partie dans la catégorie Prestige sur une BMW E36 Alpine.

Une petite merveille de la mécanique voire une sérieuse prétendante pour le podium. Le président de l'ASACM, notre Rabekoto sera associé à Pinaud Rakotomanga à bord d'une Peugeot 305 GTX de la catégorie classique. Une chose est certaine, ce retour en arrière concocté par la Fédération de Sport Automobile de Madagascar verra une foule d'authentiques collectionneurs. Pour de vrai.