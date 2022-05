Madagascar: Canada - Émission télévisée malgache, une fierté de la diaspora

Première émission télévisée de la diaspora malgache, depuis quelques années, une émission malgache passe à la télé canadienne. Un programme destiné à promouvoir la langue et la culture malgache en général surtout au sein de la diaspora.

L'objectif de l'émission est de faire connaître les réalisations des Malgaches de l'étranger mais elle offre également une plateforme d'échanges et de divertissement pour les natifs du pays et les amis de Madagascar. La programmation couvre de nombreux aspects qu'ils soient sociaux, culturels, économiques, religieux, politiques, etc... Les invités sont interviewés localement ou via skype. Cette émission est classée comme une émission de divertissement général et d'intérêt général. L'émission est ouverte à tous les Malgaches qui veulent partager leur point de vue et leur opinion concernant la société malgache d'aujourd'hui. Des professeurs, chercheurs, politiciens, entrepreneurs se sont déjà succédé au plateau de l'émission malgache d'ICI Télévision à Montréal.

Le programme change tous les samedis et se déroule tout le long de la semaine.

5 000 Malgaches. L'émission est diffusée sur ICI Télévision et peut être visionnée par toute personne disposant d'un forfait de base au Canada d'est en ouest. Les Malgaches à l'extérieur du Canada peuvent également la suivre en ligne selon l'horaire établi. Nombreux sont ceux qui soutiennent et apprécient à la fois l'émission et l'effort d'un compatriote pour la promotion et le rayonnement de la langue malgache si chère à nous tous et qu'on veut transmettre à la prochaine génération. Sachez qu'il y a environ 5 000 Malgaches au Canada.

La province de Québec compte le plus grand nombre de Malgaches. La plupart des Malgaches du Canada sont des résidents permanents ou aussi détenteurs de la double nationalité. Mais il y a aussi les étudiants et les travailleurs temporaires qui se répartissent dans les dix provinces canadiennes surtout en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et évidemment à Québec. C'est important d'avoir un programme comme celui-ci, ont affirmé divers Malgaches au Canada qui se sont exprimés et ont partagé leurs points de vue sur ce programme.

L'existence de tels programmes valorise notre pays d'origine et ils souhaitent que le programme perdure. Bary Randresy, ancien journaliste à Madagascar anime cette émission. Il a étudié le journalisme en France et a collaboré avec de nombreux journaux. Il est membre de la Fédération professionnelle des journalistes de Québec. Il est écrivain et poète, membre de l'UPEM/HAVATSA et actuel président de l'Association Diaspora Malagasy Mifanohana au Canada.