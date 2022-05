Madagascar: Visa Schengen - Demandes de rendez-vous, agenda plein jusqu'en juillet

La France reste une destination privilégiée par les Malgaches.

Les nouveaux candidats pour les demandes de visa de tourisme vers la France devront attendre le mois d'août pour déposer leur dossier.

Les vacances d'été approchent en Europe. Et beaucoup de Malgaches comptent s'y rendre après la levée des restrictions sanitaires. Mais leurs plans risquent vite de tomber à l'eau s´ils ne comptent enclencher les procédures administratives d'obtention de visa que dans les prochains jours. Cest notamment le cas pour le visa français. Et pour cause. Les créneaux de rendez-vous pour le dépôt des dossiers auprès de la société prestataire sont déjà pleins pour les deux prochains mois. Le prochain rendez-vous pour déposer la demande de visa " tourisme " vers la France ne sera disponible qu'au début du mois d'août. Pourtant, cette étape est cruciale dans la procédure.

Faire la queue. Les demandes de visa pour la France explosent. Ce pays reste une destination prisée pour beaucoup de Malgaches. Mais les voyageurs qui veulent ainsi rejoindre la France devraient attendre et faire la queue pendant deux mois afin de pouvoir déposer leur dossier de demande de visa. L'examen des dossiers demande également " plus d'une semaine ", selon une source concordante, pour étendre le délai d'obtention du visa vers la France. Et le candidat chanceux, qui décroche alors le créneau pour sa demande, a intérêt à se présenter et à être ponctuel au risque " de ne pas être reçu le jour-même et de fixer un nouveau rendez-vous ".

Promotion. Après deux ans de crise sanitaire, les échanges entre Madagascar et la France reprennent avec un rythme infernal. Dans le pays, l'affluence des voyageurs français témoignent de cette reprise. Dans les villes touristiques, comme Nosy-Be ou Mahajanga, l'arrivée des touristes français monte en flèche pour offrir un nouveau souffle au tourisme local. De même, les déplacements des Malgaches vers la France se font également de plus en plus fréquents ces derniers mois. Ce rebond est saisi par la compagnie nationale d'aviation pour lancer des prix promotionnels de ses places pour le mois de juin. Toutefois, certains voyageurs peuvent rater ces prix bradés s'ils comptent enclencher les procédures de demande de visa maintenant.