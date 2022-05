Madagascar: Humanité et Inclusion - 36 ans d'action bien remplis à Madagascar

Va pour la célébration des 40 ans d'existence de l'association Humanité Inclusion.

Cette année marque également les 36 années d'action et d'engagements humanitaires de cet organisme dans le soutien des personnes handicapées et de celles des plus vulnérables dans la quête d'une vie respectant la dignité humaine à Madagascar.

" Des années bien remplies dans les domaines de la réadaptation physique et fonctionnelle, de la santé maternelle et infantile, du continuum "éducation-formation" inclusive, des droits et appuis associatifs, de la sécurité alimentaire, des réponses humanitaires d'urgences, de l'insertion socio-économique ainsi que de la gestion des risques et des catastrophes ", a-t-on avancé lors de l'ouverture officielle des festivités à Anosy, le 19 mai dernier.

Un événement qui a vu la présence de hauts responsables de l'État, des ONG humanitaires et des partenaires locaux de l'association. Sans oublier la grande famille de celle-ci dirigée par Olivier Benquet, directeur géographique CESAN (Central, East, South, and North Africa) et Vincent DALONNEAU, Directeur du programme à Madagascar.

Pour ce qui est des années d'engagement de l'association, l'exemple de l'année d'exercice 2021 démontre l'ampleur des efforts déployés par l'organisme. " Les projets mis en œuvre par l'association ont bénéficié directement ou non à près de 1 206 375 personnes ", a-t-on noté.

Outre cela, le bilan des années d'existence d'Humanité et Inclusion à Madagascar fait également savoir qu'avec ses 520 collaborateurs(trices), elle comptabilise " 70 projets humanitaires mis en œuvre depuis. ", Il conviendrait de noter que l'association Humanité et Inclusion œuvre actuellement dans six régions du pays, à savoir : Analamanga, Atsinanana, Analanjirofo, Atsimo-Andrefana, Boeny et Diana. Recueillis par José Belalahy