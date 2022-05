Congo-Brazzaville: Coupe de la CAF - Les premiers mots de Florent Ibenge après le sacre de la RSB

" Je suis fier de gagner le titre de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) ", a déclaré, vendredi soir à Uyo, au Nigeria, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), Florent Ibenge.

Lors de la conférence de presse d'après-match, le technicien Congolais a indiqué " On a fait une compétition de haut niveau et une finale il faut la gagner, sinon on vous oublie ". La RSB a été championne de la Coupe de la CAF après avoir battu aux tirs au but le club sud-africain Orlando Pirates.

" Je suis très content pour moi et bien évidemment pour ma famille, tout le staff, tout le club, tous les Berkanis, et au-delà de tous les Marocains, les Congolais parce que je sais qu'ils étaient nombreux à me suivre ", a-t-il poursuivi.

Sur la prestation des Sud-africains, Ibenge dira " les Pirates étaient bons. Ils sont de bons joueurs, très rapides et ils ont contrôlé le match, mais nous étions beaucoup plus combatifs et nous ne pouvions pas les laisser jouer comme ils veulent ".

Les Oranges ont ouvert le score grâce à Youssef El Fahli sur pénalty à la 97è minute, alors que Thembinkosi Lorch (117è) a égalisé pour les Sud-africains.

Le club berkani disputait la 3ème finale de son histoire de la Coupe de la CAF, après celle perdue en 2019 face au Zamalek et une autre remportée en 2020 aux dépens de l'équipe égyptienne, Pyramids FC.