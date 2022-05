Algérie: Conférence de solidarité avec le peuple sahraoui, "un message fort" pour soutenir la cause juste

- Le responsable du Secrétariat de l'organisation politique du Front Polisario, Khatri Addouh a indiqué samedi à Boudjedour, aux camps des réfugiés sahraouis, que la conférence internationale de solidarité avec les jeunes sahraouis constituait "un message fort de la jeunesse du monde qui reste disposée à accompagner le peuple sahraoui afin d'atteindre ses nobles objectifs" de libération et d'indépendance.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de l'ouverture des travaux de cette conférence qui coïncide avec le lancement des travaux du 10e Congrès de l'Union de la jeunesse de Seguia El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), M. Addouh a précisé que "la forte participation des différentes délégations des jeunes issus de diverses régions du monde, prouve que la lutte du peuple sahraoui bénéficie du soutien solide, du suivi et de l'accompagnement continu, non seulement, des pays et des forces politiques, mais également du mouvement mondial de la jeunesse".

"Le peuple sahraoui traverse aujourd'hui une période critique dans le but de pouvoir jouir de ses droits inaliénables à la liberté et à l'indépendance, d'autant qu'une escalade est sur tous les fronts militaire, juridique, diplomatique ou politique et à différents niveaux, et partant le conflit prend désormais racine", a-t-il ajouté, soulignant que l'Etat sahraoui "déploie tous les efforts possibles afin de maintenir la nature juridique de la cause sahraouie comme une question de décolonisation".

Le même responsable a en outre affirmé que "le Royaume du Maroc cible la résistance du peuple sahraoui sur tous les fronts, que ce soit au niveau militaire en usant de ses alliés qui possèdent les dernières technologies de guerre et au niveau du territoire occupé à travers ses tentatives de répression et d'intimidation en assiégeant tous les défenseurs du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance".

M. Addouh a, par ailleurs, salué le réseau solide des relations internationales entre jeunes sahraouis, soulignant à ce propos le rôle important qu'a joué la jeunesse dans la création du Front Polisario dans les années 60 et 70 du siècle dernier.

De plus, il s'est félicité des positions exprimées par les jeunes délégations participant au 10e Fédération Congrès de l'Union de la jeunesse de Seguia El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), qui ont renouvelé leur soutien au peuple sahraoui et à sa cause juste.