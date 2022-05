Madagascar: Soutiens financiers - Des crédits pour toutes les bourses

La tenue de la FIM 2022 mise à profit par le premier réseau bancaire pour proposer sa large gamme de solutions financières, dédiée aussi bien pour les entreprises, les PME, les TPME que pour les particuliers.

FINANCE verte, soutien aux TPME par Kred , leasing, crédit 24 h, crédit digital. Pour la première fois, Bni Madagascar met sous les projecteurs son Crédit vert à destination des Petites et moyennes entreprises et des particuliers. Ce à la suite de son adhésion dans le cadre du programme " Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, SUNREF, de l'Agence française de développement, AFD.

" La finance verte nous permet de donner un coup de pouce aux investisseurs et aux porteurs de projets œuvrant dans la transition énergétique et écologique permettant d'avoir un meilleur accès à l'énergie et freiner la dégradation de l'écosystème en réduisant l'empreinte carbone pour un modèle de développement durable ", selon Alexandre MEY, directeur général de Bni Madagascar. Durant les quatre jours de la FIM, Bni Madagascar familiarisera également ses clients et futurs clients avec les solutions proposées par sa marque Kred.

" Celle-ci assure une présence permanente auprès des entrepreneurs semi-formels et informels, accessible et simple pour répondre efficacement à leurs besoins de financement. Cela, avec des taux d'intérêts compétitifs avec des délais relativement courts ", selon Adrian Chindris, Directeur Général adjoint de Bni Madagascar chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Accés de tous au crédit

Dans le même esprit, une offre spéciale Salon sur le leasing est proposée aux entreprises leur permettant de disposer d'un moyen de financement souple et innovant.

Les particuliers ne sont pas oubliés. Artisan d'une véritable révolution dans le marché bancaire et financier du pays, Bni Madagascar présentera également à la FIM et en exclusivité le crédit en Ligne 100% digital via Alefa.Bni ainsi que le crédit 24h qui fait actuellement l'objet d'une intense campagne. Une illustration du succès de la banque dans son défi pour la démocratisation de l'accès de tous au crédit. " Nous proposons à nos clients Particuliers de vivre intensément l'expérience du crédit 24h, une solution financière qui dément toutes les idées reçues concernant le crédit bancaire. Il s'agit en effet d'un mécanisme d'appui financier, accessible et simple, avec un taux d'intérêt parmi les moins chers du marché et un délai très court. Comme son nom l'indique, l'octroi d'un prêt peut se faire en une journée si toutes les conditions sont réunies", d'après Lanja Randriatsimialona, directeur Marketing et communication commerciale.

Soit une gamme complète pour souscrire des emprunts avec des formalités simplifiées.