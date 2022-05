Ile Maurice: Gestion du Champ-de-Mars confiée à Côte-d'Or IREC - La fin du MTC ?

Le ministère des Terres et du Logement a tranché. La société étatique Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd s'est vu confier la gestion de l'hippodrome du Champ-de-Mars. Est-ce la fin d'une institution bicentenaire - le Mauritius Turf Club (MTC) - qui organisait fièrement le divertissement le plus populaire de l'île ? Est-ce la débâcle pour les 330 employés de la MTCSL dont les salaires pour le mois de mai seraient plus qu'incertains après cette décision ?

Alors que le club historique lié à l'industrie hippique attendait une réponse favorable à propos du bail du Champ de Mars, le refus du ministère des Terres et du Logement, hier, à travers un communiqué émis par le Government Information Service (GIS), a été un coup de massue. Si bien que certains, à la lecture de la nouvelle, "sont allés un peu trop vite en besogne", nous rapporte une source au Prime Minister's Office (PMO).

"Rien n'est perdu", estime notre source au PMO. A cela, un membre du MTC, également homme loi, partage cette opinion. Et pour cause, la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd est une compagnie impliquée dans le "Development of building projects for sale Land Promoter and Property developer".

N'étant pas une compagnie publique et n'ayant pas été enregistrée auprès du Registrar of Companies comme organisateur de course, la Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd "ne pourra pas organiser de course !".

La MTCSL, la subsidiaire du MTC, et l'une des deux seules entités, avec la People's Turf Plc, bien que toutes deux soient sans licence pour le moment, capables d'organiser les courses à l'heure actuelle. Avec l'inflexibilité de la MTCSL de travailler avec la People's Turf Plc - par rapport à la location de ses infrastructures -, la demande de gestion "pourrait", cette fois, se faire auprès de la Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd.

En cas d'obtention du bail, sous condition, de Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd, la MTCSL pourra alors accéder à la prochaine étape, soit payer sa licence à Gambling Regulatory Autority (GRA). Ce qui implique que rien n'est perdu pour le MTC et sa subsidiaire la MTCSL, dans leur quête de démarrer les courses au plus vite et ainsi "sauver les salaires". Affaire à suivre...