Ile Maurice: Omelette décente ou colère éruptive

Pas encore remis de l'avant dernière hausse du prix des carburants (qui avait déclenché plusieurs manifestations de colère populaire) et d'une inflation à deux chiffres, le grand public a reçu, cette semaine, un véritable coup de massue. Du coup, plus d'un s'inquiètent des effets sur le porte-monnaie et le moral de la nation.

Certes, la rue, encore groggy, n'a pas encore réagi, mais il ne faut pas sous-estimer la colère sourde, et potentiellement éruptive, qui couve. Quand le vase est rempli, et le porte-monnaie désespérément vide, l'humain devient irrationnel. Ce qui était acceptable devient alors inacceptable.

Quand l'inflation est faible, elle reste un sujet technique, relevant de la politique monétaire, voire de la politique économique. Elle est réservée à un petit cercle d'"experts" qui se chamaillent entre eux. Mais quand elle est à plus de 11 %, elle devient l'affaire de tous. Chacun y va alors de son analyse. W propose une baisse de la taxe routière, X pousse pour une hausse de la subvention, alors que Y recommande une révision de la TVA sur l'essence, le diesel, le gaz et l'électricité. Z souhaite tenter l'aventure d'un nouveau pétrolier ou d'un nouveau fournisseur de produits pétroliers en attendant que le solaire devienne aussi puissant et omniprésent que le soleil du Sun Trust...

Bref, tout cela nous ramène au pouvoir d'achat, un combat qu'on peut difficilement gagner tant les inégalités sur le terrain sont criardes et le gouvernement totalement impuissant avec ses caisses défoncées et des ministrespopulistes qui ne regardent pas dans la même direction. Difficile dans pareil contexte d'aider le grand public. Quel est le champ des potentiels bénéficiaires d'un coupon-essence ? Quel niveau de revenus cibler ? Comment toucher ceux qui roulent beaucoup ? À bout de réserves, comment le gouvernement-cigale pourrat- il proposer des mesures de protection ? Padayachy pourra-t-il rendre les voitures 100 % électriques duty-free ? Comment répondre à la pression pour une hausse des salaires, dont celle du salaire minimum, et une augmentation de la travel allowance sans plomber la croissance des entreprises ou empirer l'endettement quasi-généralisé ?

À l'hôtel du gouvernement, le mood est dans les chaussettes. On affiche sous le masque une certaine prudence par rapport au sujet explosif. Ganoo, qui avait annoncé la récente hausse du prix du ticket d'autobus, en sait quelque chose. Il est devenu la cible du public voyageur alors qu'il avait simplement porté la voix du conseil des ministres. Chacun semble avoir intériorisé les risques associés à leur maroquin. Les scènes sri-lankaises ont sans doute marqué les esprits. Raison de plus pour favoriser un climat de dialogue avec le peuple. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, mais quelqu'un a ajouté fort justement qu'il est stupéfiant "de voir combien on peut casser d'oeufs sans faire d'omelette décente"...