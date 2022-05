Ile Maurice: Champ-de-Mars - Côté d'Or International Racecourse prend les rênes

La nouvelle est tombée il y a quelques instants, sur le site du Government Information Service, en ce vendredi 20 mai, mais il date d'hier. "Le public est informé du fait que le ministère du Logement et des Terres a cédé le contrôle du Champ-de-Mars à Côté d'Or International Racecourse and Entertainement Complex Ltd", peut-on y lire, en substance. Est-ce là le coup de sabot final décoché au détriment du Mauritius Turf Club ?

En attendant, cela fait plusieurs semaines que la rumeur court au sujet de cette compagnie, qui tient désormais les rênes de notre hippodrome qui compte plus de 200 ans d'histoire. Le 29 avril, Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd a été incorporée. Cette société est domiciliée au bureau du ministère des Finances et son rôle sera le "development of building projects for sale (Land Promoter and Property developer)". Les huit directeurs sont tous domiciliés à l'adresse du ministère des Finances.

Parmi les plus connus figurent Dev Beekharry, vice-président de la Gambling Regulatory Authority (GRA), engagée dans un bras de fer avec le Mauritius Turf Club (MTC) et sa compagnie MTC Sports and Leisure, et Naila Hanoomanjee, la Chief Executive Officer (CEO) de Landscope Mauritius. Les autres sont Kalianee Kautik, Deputy Permanent Secretary au bureau du Premier ministre, Rajkumar Baungally, l'Assistant Solicitor General, Dharmaraz Mohabeer, un ancien assistant directeur du Board of Investment (ancêtre de l'Economic Development Board), Goolabchaun Goburdhun, managing director de la State Investment Corporation (SIC), Javed Sohail Suhootoorah, directeur au ministère des Finances et du CEB, Patrice Louis Sébastien Diolle, qui "travaille dans l'ombre de nombreuses personnalités politiques à Maurice dans l'organisation d'événements ou encore dans la gestion des réseaux sociaux" selon un article qui lui avait été consacré en 2021, dans le "journal" en ligne de Jean-Michel Lee Shim. Sébastien Diolle affiche également la photo de Pravind Jugnauth comme image de couverture de sa page Facebook.

Le secrétaire de la compagnie est Prime Partners Ltd, une compagnie subsidiaire de la SIC créée en 1997 et spécialisée en "Business and/ or management consultancy or professional service (including medical and paramedic practitioners and optician)". Selon les documents disponibles au Registrar of Companies, Jairaj Sonoo, le non-executive chairman de la State Investment Corporation (SIC) et CEO de la New Social Living Development Ltd (qui doit construire 12 000 logements sociaux) en est le chairman et directeur.

Cependant, il semble que depuis décembre dernier, il y a eu un changement et c'est désormais Goolabchaun Goburdhun qui occupe ces postes au sein de Prime Partners. Premode Neerunjun, Permanent Secretary au bureau du Premier ministre, est aussi un directeur. L'actionnaire de cette compagnie est la SIC.