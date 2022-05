Sénégal: Pépinières urbaines de Dakar - Ces aménagements qui accompagnent les nouveaux modes de transport, TER et BRT

Avec l'avènement des nouveaux modes de transport à Dakar tels que le Ter et le Brt, des aménagements dénommés pépinières urbaines commencent à voir le jour dans certaines localités de la région comme Pikine, Rufisque et Keur Mbaye Fall. L'objectif de ces aménagements est de participer au changement de comportement dans les nouveaux modes de transport et leur appropriation par les communautés à travers un cadre de vie adéquat.

Alors que le réseau de transport dans l'agglomération de Dakar est en pleine restructuration notamment avec le Ter et le Brt, les pépinières urbaines de Dakar sont implantées pour accompagner les micros projets urbains innovants et participatifs pour garantir des aménagements adaptés aux usagers. Mis en œuvre par un consortium d'Ong composé du Gret, de l'Urbasen, de l'Urbamonde, le projet vise à impliquer les usagers dans les phases de conception et de co-construction des espaces publics pour co-prodruire et s'approprier via les micros aménagement, les futurs équipements prévus par les projets de restructuration des transports en commun en cours à Dakar. Une délégation de l'Agence française de développement a effectué une visite à la pépinière urbaine de Pikine qui se trouve à Pikine Icotaf à côté du tracé de Ter.

"L'aménagement des pépinières de Dakar a pour objectif de participer au changement de comportement dans les nouveaux modes de transport tels que le Ter et le Brt et leur appropriation par les communautés à travers un cadre de vie adéquat", a fait savoir Abdoulaye Fall, chef de projet des pépinières de Dakar. Cette infrastructure qui a été financée par l'Afd à hauteur de 300 millions de Fcfa est un résidu foncier de l'Apix.

"Il a fallu se battre contre des charretiers et des bandits qui occupaient cet espace qui était finalement devenu un dépotoir d'ordures. Aujourd'hui, tous les habitants des quartiers environnants bénéficient du projet. Des élevés viennent ici pour réviser et faire leurs exercices. D'autres pour jouer le temps de la récréation. Les femmes du quartier organisent aussi leur cérémonie au niveau du terrain de basket", explique Moustapha Ndiaye, président du comité de gestion du projet.

La pépinière est composée d'un terrain de basket, d'un espace de jeux, de bancs publics et d'un espace commercial. Un éclairage et un système d'arrosage par solaire sont installés sur les lieux. La même infrastructure a été réalisée au niveau des gares de Rufisque et de Keur Mbaye Fall. Pour le Brt, le projet sera mis en place aux parcelles assainies.