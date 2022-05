Nigeria/Bénin: Tournoi UFOA Zone B/U-20 - Les Flying Eagles battent les Ecureuils du Bénin et remportent le titre

Le Nigeria, favori du tournoi UFOA de la zone B, a battu le Bénin 3-1 au stade Général Seyni Kountché de Niamey et remporte ainsi le titre de champion des moins de 20 ans vendredi.

Les Flying Eagles ont pu remporter le sacre grâce à un doublé de Tolulope Ojo et un but d'Ibrahim Muhammad. Rivaldo Alitonou a inscrit le but de consolation du Bénin à sept minutes du terme. Insuffisant pour les Béninois car les Nigérians avaient déjà fini le travail.

Les deux équipes, le Nigéria et le Bénin, ont obtenu leurs billets pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se tiendra en Égypte en tant que représentants de la zone B UFOA.

Le Burkina Faso, qui a participé à la dernière Coupe des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie, a terminé troisième après avoir battu la Côte d'Ivoire.

Arouna Dicko a marqué deux buts pour les Burkinabés aux 15e et 53e minutes pour offrir à son équipe la victoire et une médaille de bronze en consolation après avoir manqué la finale et la qualification pour la Coupe des Nations.