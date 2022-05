Sénégal: Vélingara - Un CDD pour proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations

Dakar — Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Oumar Gueye, a présidé, ce samedi à Vélingara (Sud), un Comité départemental de développement (CDD) axé sur le Plan d'actions d'urgence de développement de la région de Kolda.

"L'objectif du CDD d'aujourd'hui est donc d'identifier les urgences de la région de Kolda, notamment de Vélingara et de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations", a expliqué Oumar Guèye, dans son discours à la cérémonie d'ouverture, dont copie a été transmise à l'APS.

La rencontre s'est déroulée en présence du Gouverneur de Kolda et d'autres autorités administratives, du président du Conseil départemental ainsi que du maire de Vélingara et de nombreux directeurs et des chefs de services.

Il a rappelé l'instruction que lui a donnée le président de la République lors du Conseil des ministres du 13 avril 2022, de finaliser avec les ministres concernés et les acteurs impliqués, le Plan d'actions d'urgence pour le développement de cette région sur la période 2022-2024.

Selon lui, après avoir bouclé, les Plans spéciaux d'Aménagement et de développement de Pikine et de Keur Massar et le Plan d'urgence de modernisation de l'Arrondissement de Dakar-Plateau qui est en cours de finalisation, Kolda devrait disposer d'un Plan d'actions d'urgence au mois de juin prochain.

"L'outil devrait contribuer à la prise en charge des préoccupations des populations de la région de Kolda, notamment du département de Vélingara, entre autres, d'infrastructures routières, de santé, d'éducation, d'agriculture, d'emplois, de sécurité y compris de lutte contre les feux de brousse", a expliqué le ministre Oumar Guèye.

"L'élaboration de ce plan d'actions d'urgence et la mise en œuvre des projets structurants échelonnés et programmés dans le temps et dans l'espace, permettront, sans nul doute, de réduire les inégalités dans l'accès aux services sociaux de base", a-t-il fait savoir.

En plus, a-t-il ajouté, ce Plan va permettre de "relever le niveau des équipements scolaires et de plateau médical, d'intensifier les initiatives relatives à la modernisation du système productif, d'atténuer l'enclavement par la réhabilitation des axes routiers et la densification du réseau.

Il permettra aussi, selon lui, de réhabiliter, d'étendre et d'équiper des écoles, hôpitaux, centres de Santé et marchés, installés dans les communes , de renforcer et de moderniser le pôle de Diaobé.

"Dans ce contexte marqué par la mise en œuvre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des Jeunes +XËYU NDAW ÑI+, les projets et actions du Plan d'actions d'urgence contribueront à renforcer l'entreprenariat des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables", a ajouté, le porte-parole du Gouvernement.

Le maire de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo et le président du Conseil départemental, Ibrahima Diawandou Barry, ont salué cette initiative.

Ils estiment que ce plan d'actions d'urgence devrait booster le développement économique de la région de Kolda, plus particulièrement le département de Vélingara.

Ils en ont profité pour exposer au ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l'Aménagement des Territoires, les préoccupations de leur département.