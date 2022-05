Sénégal: L'Artisanat, devenu la solution dans la lutte contre la pauvreté et la promotion du consommer local (DG APDA)

Saly-Portudal — L'Artisanat est devenu au Sénégal, "la solution" dans la lutte contre la pauvreté, le sous-emploi et la promotion du consommer local, a affirmé, samedi à Saly-Portudal (Mbour), le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion de l'artisanat (APDA), Papa Amadou Ndao.

"Aujourd'hui, l'artisanat est devenu la solution des problèmes, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le sous-emploi et pour la promotion du consommer local. Et nous avons les offres qu'il faut", a-t-il notamment dit.

M. Ndao s'exprimait lors de l'atelier de validation du Plan stratégique de développement de l'APDA pour la période 2023-+2027. La rencontre s'est déroulée sous la présidence de Daouda Wade Seck, directeur de Cabinet du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel.

"Les structures d'encadrement et autres démembrements de l'Etat, comme l'APDA, doivent se doter d'outils modernes pertinents et opérationnels de gestion axée sur les résultats, pour se permettre d'envisager l'avenir d'une manière efficiente, adaptée au contexte et nos missions", a-t-il expliqué.

Selon lui, dans la marche des organisations, "il est nécessaire, de temps à autres, d'engager une introspection afin de mesurer le chemin parcouru et procéder aux réaménagements et rectificatifs aux adaptations nécessaires en vue de tendre vers plus des performances dans l'accomplissement des missions assignées".

"Nous sortons de la crise sanitaire avec la Covid-19. Non seulement, nous devions nous nous doter de ce Plan, mais aussi nous, réadapter l'orientation de l'Agence dans le sens de toutes références, du Plan Sénégal émergent (PSE), le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), le Stratégie nationale de développement de l'artisanat (SNDA), entre autres", a indiqué M. Ndao.

Papa Amadou Ndao estime que le temps est venu d'adapter l'action de l'APDA au besoin de l'entreprise artisanale, du milieu et du marché.

"Le temps est venu d'être plus ambitieux afin de pouvoir enfin atteindre notre objectif principal qui est de relever le considérablement le niveau de compétitivité de l'artisanat sénégalais. Car en réalité, le moment est venu d'opérer des ruptures dans la gouvernance et dans le pilotage de l'APDA pour plus d'efficacité et d'efficience dans les interventions en faveur des artisans et de leurs organisations", a-t-il dit.

Pour sa part, Daouda Wade Seck, directeur de Cabinet du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, a signalé que l'APDA joue "un rôle important" dans la promotion de l'Artisanat et la compétitivité des entreprises artisanales.

"Au-delà de son importance stratégique, ce Plan soumis à la validation est d'une obligation légale et réglementaire. Toutes les structures de l'Etat doivent élaborer des documents stratégiques de planification, tel que la Plan stratégique de développement auquel doit être adossé des contrats de performance pour permettre d'opérationnaliser et d'éviter le pilotage à vue pour l'efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques", a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Seck a signalé que le président de la République ne cesse de rappeler l'importance et la priorité du secteur de l'Artisanat et celui de l'informel qui occupent une frange "très importante" de la population et constituent de "forts pourvoyeurs d'emplois".

"Nous sommes certes dans un monde très compétitif, mais il est clair qu'il y a des chantiers en vue pour essayer de pouvoir atténuer les exportations de produits artisanaux. Le président de la République a donné un certain nombre d'instructions qui vont renforcer la compétitivité de nos artisans", a-t-il souligné.