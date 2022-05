Congo-Brazzaville: Théâtre - Le FTSPN a tenu son pari

La dixième édition du Festival de theâtre scolaire et universitaire et de la mode africaine ( FTSPN) a pris fin le 20 mai à l'Espace culturel Yaro de Pointe-Noire avec la remise des lauriers aux écoles, élèves et étudiants méritants.

En dépit des moyens très modestes et un contexte économique difficile, le Cercle des jeunes artistes créateurs que dirige Cardy Cardelin Babakila, directeur du FTSPN, l'a organisé pendant deux jours en réunissant les établissements scolaires et universitaires tels Dora l'exploratrice, Cepec de Songolo, Tremplin, Dom-Helder-Camara, Grain de Senévé, Trois glorieuses, la Haute école Léonard-de-Vinci à l'Espace culturel Yaro.

Placées sur le thème "La mission parentale pour une jeunesse responsable", les retrouvailles théâtrales juvéniles ont permis aux jeunes comédiens de s'exprimer, bravant la timidité, la peur et le stress devant le jury et le public venu nombreux encourager les élèves et universitaires. "L'école est un lieu privilégié de formation des citoyens, d'émancipation de l'individu par l'apprentissage de la liberté et de la responsabilité, de la citoyenneté, du respect des droits de l'homme", a dit Cardy Cardelin Babakila. " Depuis dix ans, nous nous évertuons pour que les établissements scolaires cessent d'être des foyers de tensions, de désordre ou d'indiscipline en leur inculquant les vertus de l'art et du théâtre qui sont des facteurs d'union et du vivre-ensemble car un pays sans jeunesse consciente va à la dérive. Nous voulons que les pouvoirs publics, sponsors et autres mécènes nous accompagnent en appuyant le projet", a-t-il ajouté.

Ainsi, après la démonstration du mini défilé de mode des mannequins du CAM habillés par les stylistes locaux, la parade des danseurs contemporains et le défilé de tous les établissements participants, les représentations théâtrales ont été ouvertes en catégorie primaire par l'école privée Dora l'exploratrice qui a joué la pièce de théâtre "La patronne", suivie de l'école Tremplin dans "Apocalypse" et Dom-Helder-Camara qui a joué "Le problème".

La catégorie collège est entrée en lice en mi -journée avec Grain de Sénevé dans "Tout ou Rien", Dora l'exploratrice dans "Le juge inculpé", Cepec de Songolo dans le "Royaume sans successeur" et Dom-Helder-Camara qui a joué "La femme d'affaires". La seconde journée a vu la prestation des lycées et universités. Les différentes prestations ont été notées par le jury qui s'est prononcé sur la diction, la prestation scénique, le respect du temps de passage, etc.

Les lauréats de la 10e édition du FTSPN

Catégorie primaire :

Meilleure comédienne: Bayonne Rachelvie (Tremplin).

Meilleur comédien : Chedjou Angel (Tremplin).

Meilleur spectacle : "Apocalypse 1" joué par l'école le Tremplin (Nkouikou).

Catégorie collège :

Meilleure comédienne : Mike-Lia Soraya (Dom-Helder-Camara).

Meilleur comédien : Missenge Richard Jonathan (Dora l'exploratrice)

Meilleur spectacle : "Le juge inculpé" joué par l'école Dora l'exploratrice (Mvou Mvou).

Catégorie lycée :

Meilleure comédienne : Mayela Patricia (Les trois glorieuses).

Meilleure comédienne 2e rôle : Passi -Mouba Marjorie (Dom-Heder-Camara).

Meilleur spectacle : "L'oracle" joué par l'école Dom-Helder-Camara (Centre-Ville).

Catégorie université :

Meilleure comédienne : Felicia Eve (La Haute école Léonard-de-Vinci).

Meilleur comédien : Missamou Iss-Lond (La Haute école Léonard-de-Vinci).

Meilleur spectacle : "Le mort vivant" joué par la Haute école Léonard-de-Vinci (Centre-ville).

Prix du jury :

"Apocalypse 1" joué par l'école le Tremplin (Nkouikou).