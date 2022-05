Congo-Brazzaville: Musique - " Bolingo ", une recommandation à s'aimer selon les Ecritures

Dans son single réalisé à Dakar et disponible sur YouTube depuis le 4 mai, la chanteuse gospel BellaBenicia exhorte les mélomanes à faire preuve de charité comme nous le recommande la Bible dans 1 Corinthiens 13 : 1-8.

" L'amour est plus fort que tout, sans l'amour on ne peut rien ", est le résumé que la chanteuse gospel BellaBenicia fait du message de son nouveau single, "Bolingo". Il est assorti d'une recommandation, savoir que " si seulement nous apprenons à nous aimer encore plus fort, le monde sera vraiment meilleur ". Auteur-compositrice et interprète, c'est avec ce nouveau single qui approche les cinq cents vues sur YouTube qu'elle a repris le micro " après plusieurs années de pause ", a-t-elle dit au "Courrier de Kinshasa". Et, désormais installée au pays de Léopold S. Senghor, elle a indiqué que " la chanson a été enregistrée ici même au Sénégal, plus précisément à Dakar ".

BellaBenicia n'est pas à ses débuts. Elle pratique la musique depuis 2009 en qualité de chanteuse mais aussi comme " auteur-compositrice et interprète ". " J'avais sorti un album de six titres au Congo, à Pointe-Noire ", apprend-elle à ce sujet. Ajoutant que " ce premier opus était intitulé Twendeni ", elle précise : " C'est un mot swahili qui veut dire Allons -y en français ". Entre ce premier album et "Bolingo" dont elle assure la promotion en ce moment sur les réseaux sociaux, la chanteuse dit avoir participé à plusieurs autres projets gospels.

" Avant ce single, j'ai accompagné pas mal d'artistes en mettant ma voix dans leurs œuvres ", a affirmé BellaBenicia. Elle a ainsi chanté avec " le frère Yvon Malanda de Pointe -Noire avec son groupe Abba père dans le tire "Cœur du Congo" ". Du côté de la République démocratique du Congo, elle a signé " un featuring avec Alex Mboma dans "Le mariage" ". Mais il y a aussi, tout particulièrement, " ce featuring avec le Grand Baobab de la musique sénégalaise Thione Seck dans son projet " Cedeao en choeur" ", a dit BellaBenicia, ajoutant avec une pointe de regret : " Je dis paix à son âme, car il nous a quittés l'année dernière ".