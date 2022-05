Congo-Kinshasa: Kinshasa - humoriste ivoirien Oualas reconnait le talent des Congolais

Le comédien et humoriste ivoirien Oualas a salué, vendredi 20 mai à Kinshasa, l'éclosion des talents des humoristes congolais.

Il l'a dit au cours d'un entretien accordé, à Radio Okapi.

" J'avais fait le Toseka avec une jeune génération d'humoristes congolais qui ont tous confirmé. Il n'y a pas un qui est monté sur scène et qui n'a pas pu faire mourir de rire le public. Cela, j'ai compris que Kinshasa, peut dépasser même Abidjan un jour. C'est vrai qu'à Abidjan on a le plus gros nid d'humouristes francophones, en Afrique aujourd'hui, parce qu'il y a tradition, il y a la télé qui accompagne " a révélé cet artiste comédien ivoirien d'origine marocaine.

Pour Oualas, Kinshasa fait aussi partie de capitales des pays africains qui regorge un grand nombre d'humouristes en langue française.

" C'est l'un des pays où j'ai trouvé les plus d'humouristes qui avaient quelque chose à dire. Il faut savoir que, pendant notre festival qu'on tourne, chaque pays cherche à avoir des humouristes locaux pour les faire participer au festival mais, malheureusement on n'en trouve pas toujours. Parce que de fois on trouve soit, qui parlent la langue locale du pays et c'est compliqué de les faire tourner et de les faire voyager ", a-t-il poursuivi.

L'humoriste ivoirien livre deux productions ce samedi 21 mai, à Kinshasa.

La première a été programmée le vendredi 20 mai au Pullman. Ce diner du rire a connu la participation de l'humoriste ivoirien Le Magnific et des artistes congolais Ronsia, Hervé et Dayana.

La production de ce samedi 21 mai, en la salle Showbuzz, est un " one man show " intitulé " dans la tête de Oualas ".

Oualas est attendu seul sur scène pour interpréter divers personnages de sa vie.