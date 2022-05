Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - 30 millions d'abeilles détruites et 4 apiculteurs tués par les milices en 2021

Quatre apiculteurs ont été tués et plus de 30 millions d'abeilles détruites par des miliciens non identifiés, au Nord-Kivu, au cours de l'année 2021.

L'ingénieur-apiculteur, Alphonse Paluku a livré ces statistiques, vendredi 20 mai à Goma, à l'occasion de la journée mondiale de l'abeille :

" La famille d'apiculture a enregistré une perte énorme évaluée à 31 200 000 abeilles détruites par des personnes mal intentionnées ".

Il a fait savoir que la destruction de ces insectes représente un vide écosystémique considérable au regard du rôle qu'ils jouent dans l'environnement.

" Les abeilles jouent le rôle de la pollinisation des plantes et dans le processus de formation de la graine et du fruit que l'abeille intervient à 85 % ".

L'ingénieur Alphonse Paluku révèle que la destruction des abeilles peut également occasionner une base de la production agricole.

" Voyez combien de plantes seraient pollinisées par toutes ces abeilles détruites et demain on va crier que, la production alimentaire a chuté. Une plante non visitée par l'abeille a 95% de probabilité de ne rien produire parce que son agent naturel qui intervient dans la polonisation est déjà détruit ", a-t-il poursuivi.

Il a également demandé au gouvernement de rétablir la sécurité pour leur faciliter le travail.

De nombreux apiculteurs du Nord-Kivu ont célébré, vendredi à Goma, la journée mondiale de l'abeille sous le thème : " Abeille, grande cause nationale ".