Maroc: Taounate - Célébration du 17ème anniversaire de l'INDH

Taounate — La province de Taounate a organisé, mercredi dernier, une rencontre de communication sous le thème "Phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes" dans le cadre de célébration du 17ème anniversaire de l'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH).

Cette rencontre a été marquée par la présentation du bilan du 3ème programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes au niveau provincial durant la 2019-2021, et sur les mesures d"accompagnement des porteurs des projets au niveau de l'espace d'orientation et l'accompagnement des jeunes. Des témoignages de certains bénéficiaires de projets générateurs de revenus ont été également présentés.

A l'issue de cette réunion, le gouverneur de la province, Saleh Daha et la délégation l'accompagnant, ont visité l'espace d'orientation et l'accompagnement des jeunes ainsi que des projets réalisés par de jeunes auto-entrepreneurs ayant bénéficié de l'appui de l'INDH.

L'espace d'orientation et d'accompagnement réalisé dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH, est un lieu de rencontre pour les jeunes porteurs de projets qui souhaitent bénéficier des services d'écoute, d'orientation et d'accompagnement d'experts et de spécialistes en la matière.

Selon la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Taounate, cet espace, lancé en juin dernier, a profité à quelque 62 porteurs de projets générateurs de revenus et a pris en charge 2.200 en leur assurant l'accueil et l'orientation tandis que 1.733 porteurs de projets ont bénéficié de l'accompagnement.

Cet espace a également abrité une série d'initiatives qualitatives ayant permis l'insertion de 800 jeunes dans les secteurs de l'enseignement préscolaire, l'industrie automobile, outre l"organisation des sessions de formation au profit des candidats pour passer le concours d'embauche des cadres éducatifs.

Par la même occasion, le gouverneur a visité une exposition des produits de trois projets réalisés dans le cadre du troisième programme de l'INDH relatif à d'amélioration des revenus et l'intégration économique des jeunes.