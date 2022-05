Sénégal: Ligie 1 Pro-23ème Journée - Derbies Guédiawaye-Jaraaf et Teungueth-Génération Foot

Encore un week-end de feu en Ligue 1 avec la 23ème journée qui démarre cet après-midi par l'alléchante affiche Guédiawaye Fc - Jaraaf prévue au stade Ibrahima Boye. Le déplacement du leader Casa Sports à Dakar pour défier Us Gorée et le derby rufisquois Teungueth Fc - Génération Foot, dimanche, seront également l'attraction de ce tour de chauffe.

Plus que trois journées en Ligue 1 pour connaitre l'identité du successeur de Teungueth Fc. Ce week-end sera donc plus que décisif pour la folle course au titre entre le Casa Sports (1er, 42 pts), Génération Foot (2ème, 37 pts) et le Jaraaf (3ème, 37 pts). Et la première de ces trois équipes du podium à se produire lors de cette 23ème journée est le club de la Médina qui ira défier Guédiawaye Fc (4ème, 34 pts) cet après-midi. Tenus en échec à domicile par Teungueth Fc (0-0), samedi dernier, les " Vert et blanc " n'ont d'autre choix que de s'imposer face aux hommes de Souleymane Diallo pour conserver leurs chances de passer devant le leader. Avec Bouly Junior Sambou -meilleur buteur du championnat (10 buts)- comme fer de lance, les Médinois voudront ainsi remporter les 3 points en jeu et se détacher de Génération Foot. Mais le promu Guédiawaye footbal club (Gfc), qui est toujours en course pour le titre, malgré le grand écart qui existe entre le leader et lui, jouera le coup à fond afin de recoller au peloton de tête.

Déplacements périlleux également pour le leader Casa Sports et son dauphin Génération Foot qui se frotteront respectivement à Us Gorée (10ème, 25 pts) et Teungueth Fc (9ème, 28 pts). Ce dimanche, les Sudistes, qui auront à cœur de creuser l'écart en tête et se rapprocher davantage du titre, devront sortir le grand jeu face aux " Insulaires ". Très solides à l'extérieur cette saison, les hommes d'Ansou Diadhiou, qui partent légèrement favoris dans ce face-à-face, auront toutefois du pain sur la planche devant l'équipe goréenne.

Il en sera de même pour les Grenats lors du derby rufisquois face à Teungueth Fc. Au stade Ngalandou Diouf, les partenaires de Jean Louis Barthélémy Diouf devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'offrir le scalp des " Jaune et bleu " qui sont depuis quelques temps sur une belle dynamique.

Programme 23ème journée

Samedi 21 mai 2022

17h00 : Dakar Sacré-Cœur - Mbour Pc (stade Alassane Djigo)

17h00 : Guédiawaye Fc - Jaraaf (stade Ibrahima Boye)

Dimanche 22 mai 2022

17h00 : Diambars - As Pikine (stade Fodé Wade)

17h00 : Teungueth Fc - Génération Foot (stade Ngalandou Diouf)

17h00 : Us Gorée - Casa Sports (stade municipal de Mbao)

17h00 : Cneps - As Douanes (stade Maniang Soumaré)

17h00 : Ndiambour - Linguère (centre Toubab Dialaw)