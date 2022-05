Cote d'Ivoire: Transport - Les acteurs d'Issia sensibilisés aux documents administratifs afférents à leur activité

La direction régionale des Transports du Haut Sassandra a initié une rencontre de sensibilisation des acteurs du transport routier du département d'Issia, le vendredi 20 mai, peut-on lire dans une publication postée sur la page Fcaebook du ministère des Transports.

A en croire ladite publication, la séance de sensibilisation a consisté à les inviter à l'acquisition des documents administratifs, au civisme routier et à la responsabilité.

Principalement l'objectif de cette rencontre était d'échanger avec les automobilistes et transporteurs sur les infractions liées aux règles de la conduite automobile, à la non-possession du permis de conduire et des documents administratifs afférents aux véhicules, à l'usage des voies publiques et aux conditions administratives de circulation de véhicule.

Au cours de cette rencontre, les émissaires de M. Diarrassouba Daouda, le directeur régional des Transports du Haut Sassandra ont expliqué les risques et les dangers auxquels s'exposent les conducteurs et transporteurs à travers la violation des règles établies sur la conduite des véhicules et autres engins.

Ils ont en outre mis un accent particulier sur les causes des accidents et les conséquences, invitant les acteurs au civisme routier et à la responsabilité.

Ainsi, dans le cadre de la politique de professionnalisation du secteur, les différents intervenants ont appelé les transporteurs à se constituer en entreprises afin d'exercer librement leurs activités et surtout pour bénéficier du projet de renouvellement du parc automobile piloté par le Fonds de Développement du Transport Routier (Fdtr).

Source: Dircom du ministère des Transports.