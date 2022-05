Bénin: Les évêques appellent le peuple à faire tout son possible "pour assurer des élections législatives libres, transparentes, inclusives et pacifiques"

Cotonou — À l'approche de cette échéance électorale de janvier 2023, le contexte sociopolitique du Bénin rappelle les violences qui ont marqué les dernières élections législatives de 2019 et les élections présidentielles de 2021, en raison de l'exclusion d'une partie de l'opposition.

Comme en 2019, à quelques mois des élections législatives prévues en janvier 2023, "les évêques du Bénin tirent la sonnette d'alarme" dans le communiqué final de la 66e Assemblée plénière qui s'est tenue du 17 au 19 mai à Ouidah, dans le sud du pays, publié le 19 mai.

La Conférence épiscopale du Bénin "appelle les acteurs politiques et les institutions étatiques à tout mettre en œuvre pour assurer des élections législatives libres, transparentes, inclusives et pacifiques".

En 2019, seules deux formations politiques, à savoir l'Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR), ont pu se rendre aux urnes pour élire le parlement actuel. Les élections se sont soldées par des affrontements et des morts, l'opposition affirmant avoir été mise à l'écart. C'est la première fois depuis la Conférence des forces vives de la nation en 1990 que des élections au Bénin se terminent par des affrontements meurtriers.

Les évêques déplorent également "la décadence des mœurs que l'on observe de plus en plus au sein de la population jeune avec la pratique de l'escroquerie, la banalisation du sexe sur les réseaux sociaux, et pire encore, les actes immoraux et inimaginables qui sont commis au mépris de la dignité et motivés par l'appât du gain facile". À cette fin, les évêques invitent les autorités politiques et administratives, les religieux, les éducateurs à différents niveaux "et surtout les parents à assumer leur responsabilité et à agir, chacun selon son charisme et sa mission spécifique".