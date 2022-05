Kenya: Service aux autres, promotion des droits de l'homme, de la justice et de la paix - Inauguration de la nouvelle maison des Laïcs Missionnaires Comboniens

Kitale — La population ethnique Pokot de Kitelakapel au Kenya a une nouvelle maison pour les Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC). L'évêque du diocèse de Kitale, Mgr Maurice Anthony Crowley a officiellement inauguré et béni la nouvelle maison de Kitelakapel située dans la paroisse de Kacheliba le dimanche 15 mai 202.

Animés par l'option pour les pauvres et les abandonnés, les Laïcs Missionnaires Comboniens vivent intégrés dans l'église locale, en faisant de l'animation missionnaire dans les paroisses et dans le contexte social dans lequel ils vivent, ils sont engagés dans les réalités de pauvreté et de marginalisation présentes, toujours dans la perspective du service aux autres, pour la promotion des droits humains, de la justice et de la paix. "Nous vivons notre vocation missionnaire selon le charisme et la spiritualité de Saint Daniel Comboni", lit-on dans la note reçue par l'Agence Fides.

Insérés dans la famille Comboni, nous travaillons en étroite collaboration et coopération. Suivant le plan de Comboni de "sauver l'Afrique par l'Afrique". Cet événement historique a vu la participation de membres de la communauté internationale de LMC, de plusieurs représentants de la Famille Combonienne, de quelques frères de Nairobi, et de nombreux chrétiens et étudiants des écoles environnantes.