Ghana/Nigeria: Qualification Mondial Féminin U17 - Le Nigeria et le Ghana se rapprochent de l'Inde

Le Nigeria et le Ghana sont très proches de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA 2022 en Inde. Les deux équipes ont respectivement battu en manche aller l'Éthiopie et le Maroc vendredi.

Les Nigérianes ont battu l'Éthiopie à Addis-Abeba par le plus petit score (1-0) tandis que les Ghanéennes se sont imposées face au Maroc sur le score de (2-0) à Accra.

FT' in Addis Ababa| Our Flamingos put one foot in India after first leg triumph at the Abebe Bikila Stadium 🏟️

Ethiopia 🇪🇹 0:1 Nigeria 🇳🇬

Opeyemi Ajakaye 36'

Second leg in Abuja on June 4 #SoarFlamingos #India2022 #Team9jastrong #U17FIFAWWCQ @thenff pic.twitter.com/Kms1odW6kZ

Avec l'avance acquise au match aller, les Nigérianes chercheront la qualification au retour au stade Moshood Abiola d'Abuja le 4 juin 2022.

Full time at the Accra sports stadium!

🇬🇭 2:0 🇲🇦#MoroccoMustFallDownFlat #BlackMaidens🇬🇭 | #YesWeCan✊🏾 #ShineBlackMaidens✨ | #U17WWCQ#BringBackTheLove 🥰 pic.twitter.com/Dbbsogi0di

A Accra, les Black Maidens se sont appuyées sur des buts de Stella Nyamekye et Nancy Amoh pour s'assurer une avance confortable sur les Marocaines au stade sportif d'Accra.

Ce score de 2-0 permet à l'équipe de Baba Nuhu d'avoir une bonne avance sur les Marocaines en attendant la manche retour au stade Prince Moulay Al Hassan de Rabat le 4 juin 2022.