Algérie: Franck Ribéry - " J'aime beaucoup l'Algérie "

L'ex international français, Franck Ribéry est revenu sur les liens qu'il noue avec l'Algérie au cours d'une interview accordée à la chaîne Youtube de la Série A.

En effet, l'ancienne gloire du football français et actuel sociétaire de l'US Salertinata a déclaré au cours de l'interview qu'il aime tant l'Algérie et que c'est le pays de sa famille.

" L'Algérie, c'est le pays de ma famille (NDLR: Franck Ribéry est marié à une Algérienne), j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai visité l'Algérie, la ville de Tlemcen en particulier, et c'était un excellent séjour. Ils m'ont très bien accueilli. J'ai pu voir que les Algériens adoraient le football, et qu'ils adoraient leur pays! Malheureusement, l'Algérie ne participera pas à la Coupe du Monde et ça m'attriste, mais c'est le football ", a-t-il déclaré avant de délivrer un message optimiste aux supporters des Fennecs après les dernières désillusions connues par la sélection algérienne. " Je dis à tous les Algériens de ne pas oublier ce que leur Équipe Nationale a fait, et notamment durant la Coupe d'Afrique des Nations, car l'Algérie possède une équipe très forte et composée de grands joueurs. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ça le football. Il faut travailler et penser au futur ", a lancé le joueur de 39 ans.