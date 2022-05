Sénégal: Accès à l'électricité en milieu rural - Dix femmes " ingénieures solaires " sénégalaises certifiées au Barefoot Collège de Toubab Dialaw

Des femmes originaires du département de Ranérou ont reçu leurs attestations de fin de formation en installation de kits solaires. Ces femmes ont été formées au centre barefoot collège international de Toubab Dialaw, en collaboration avec la société DPW. La cérémonie de graduation a eu lieu ce jeudi.

Après les mamans solaires venues du Cameroun, la première promotion d'ingénieures solaires sénégalaises du Barefoot Collège International de Toubab Dialaw a fini sa formation. La dizaine de femmes illettrées, après une formation intensive de six mois, a été certifiée ce jeudi, en présence du directeur de DPW Sénégal. Ces femmes, venues du département de Ranérou Ferlo, fortes des compétences acquises dans l'installation et la gestion des kits d'électrification solaire vont implémenter leurs acquis dans leurs villages respectifs afin de permettre aux communautés qui y vivent de profiter de l'éclairage à l'énergie solaire, car ces villages reculés n'ont jusque-là pas encore accès à l'électricité.

Dans le cadre de son engagement sociétal pour l'atteinte des ODD des Nations-Unies et de sa responsabilité sociétale d'entreprise, DPW a signé une convention de partenariat avec l'ONG Barefoot Collège International pour assurer la formation et la mise à dispositions de kits solaires aux villages dans les zones non encore électrifiées. En collaboration avec les autorités administratives et territoriales du département mais avec les agences gouvernementales en charge de l'accès à l'électricité en milieu rural, l'ANER et l'ASER, la dizaine de femmes a été choisie pour subir la formation.

" Aujourd'hui, c'est la graduation de la deuxième cohorte de " Mamans Solaires ", des ingénieures solaires formées ici au Barefoot collège avec le soutien de DPW Sénégal. " Ces femmes viennent de Ranérou, où elles ont été sélectionnées parce que c'est une zone qui se retrouve dans le besoin, qui n'a pas d'électrification conventionnelle et qui n'a pas non plus d'électrification solaire répandue dans la zone. Elle est identifiée comme prioritaire par les agences de l'Etat comme l'ANER, avec laquelle nous travaillons pour l'identification et l'ASER " a dit Mme Karine Sarr, responsable du centre.

A leur retour, ces " ingénieures solaires " vont installer les kits qu'ils auront reçu de DPW une cinquantaine et une enveloppe de 500000 Frs pour chacune d'elles. Le suivi sur le terrain sera assuré par l'équipe de formation de Barefoot Collège International.

" Après, nous allons y retourner dans un mois pour vérifier si tout fonctionne. Après il y a un suivi tous les six mois, après ces femmes qui sont maintenant en possession de téléphones Android peuvent entrer en contact avec l'équipe en cas de soucis. Il y a aussi un suivi, un monitoring, une évaluation qui va se faire tous les six mois, sur la base d'une enquête qu'on fait toujours au préalable, pour avoir une idée sur les l'état des lieux, à la mesure des changements apportés par cette électrification solaire et l'amélioration de leurs conditions de vie ", a assuré Mme Sarr.

Cette formation est financée intégralement par la société, concessionnaire du terminal à conteneur qui a injecté 225 millions de Frs CFA pour la construction de centre régional. Celui-ci accueille également des stagiaires venus des autres pays africains. " Pour la première année de subvention, nous mis 220 millions de Frs CFA, c'est ce qui a été signé dans la convention depuis le mois d'octobre. L'enveloppe de 500 000 frs accordée à chaque femme après la formation, est prévue dans le programme ". Avec cette enveloppe, les femmes qui ont également été formées, dans la fabrication et l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables du charbon biologique à partir de déchets organiques, vont pouvoir se lancer dans les activités génératrices de revenus.

Après avoir visité le centre, lors de la cérémonie de première pierre du futur port de Ndayane, Macky Sall avait appelé les maires des communes de Yenne, Popenguine-Ndayane et Diass, de travailler en collaboration avec les responsables du centre pour leur trouver un site plus grand et leur faciliter l'installation afin d'augmenter les capacités du centre. Actuellement cette capacité est 20 stagiaires, mais à cause de la pandémie de la Covid 19, le nombre était limité à 10. Aujourd'hui, le maire de Popenguine a déjà trouvé ce site qui est en phase de finalisation, au profit de l'ONG. Un autre groupe de stagiaires est attendu dans le centre dans un moins et demi.