Egypte: Salah - " Je souhaite que City perde et nous pouvons gagner la Premier League "

Mohamed Salah s'est prononcé sur les chances de Liverpool de remporter un quadruplé historique cette saison, exprimant son optimisme.

L'international égyptien de 29 ans a remporté 6 trophées en tout avec les Reds, depuis sa signature en 2017. L'attaquant a aidé Liverpool a décrocher cette saison deux titres, un en FA Cup et un autre en League Cup. Cependant, le joueur et les siens ne sont pas pour autant satisfaits de leur saison, ayant encore des cartes à jouer en finale de la Ligue des champions et en Premier League. La dernière journée du championnat se joue aujourd'hui. Contre Wolverhampton, une victoire de Liverpool ne lui suffira pas pour finir champion, car il faut que Manchester City perde des points contre Aston Villa.

" Quand j'ai dit que je souhaitais que nous puissions affronter le Real Madrid, c'était comme si j'avais dit quelque chose de mal à leur sujet. Je parle de l'équipe la plus forte de l'histoire de la Ligue des champions, et j'ai dit cela à cause de ce qui s'est passé avant [lors de la finale en 2018]. Le match sera difficile, et cette équipe a gagné presque contre toutes les équipes fortes. Je suis très excité par la finale et j'espère que nous pourrons la gagner. Je souhaite que City perde ou fasse match nul, et nous pouvons gagner la ligue. Nous nous parlons [en équipe], et tout le monde est excité. Cette situation s'est produite il y a deux ans et ils ont remporté la ligue. Nous sommes tous optimistes, et c'est ce qui est entre vos mains, vous devez gagner votre match, et ensuite vous voyez ce qui se passe. ", a déclaré Salah à beIN Sports.