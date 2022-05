Gabon: "Le pays en résumé non exhaustif de 2009 à ce jour" Par Geoffroy Foumboula L

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso, Ambassadeur leadership et engagement jeunesse du Gabon dresse un tableau sombre de la gestion du Gabon depuis 2009.

Quand ils sont arrivés en 2009, ils ont trouvé entre autres :

La CNSS qui payait régulièrement les retraités ;

La CNAMGS ;

La Bourse certes à 66.000 FCFA pour l'Université et 24.000 FCFA pour le lycée/collège ;

Des Campus Universitaires et Internat où logeaient respectivement étudiants et élèves ;

La Cité de la Démocratie et son palais de congrès ;

La Foire qui permettaient aux artistes d'organiser leurs concerts ;

Le stade Omnisports, le stade annexe, le gymnase Omar BONGO qui abritaient aussi des spectacles et concerts ;

L'Homosexualité n'était mentionné dans aucune de loi tellement abominable aux yeux des pères fondateurs de la nation ;

Agrogabon qui nous permettait d'avoir le litre d'huile à 800FCFA, la bouteille de gaz à moins de 5.000 FCFA je crois,etc...

Les crimes rituels existaient mais pas aussi répandus qu'aujourd'hui ;

Il y avait des écoles primaires publiques dans chaque quartier si ce n'est à proximité ;

Le nombre des fonctionnaires était de 71.455 ;

Le Budget du Gabon était de 1.541 milliards ;

La dette du Gabon était de 1.300 milliards, etc...

Après 13 ans de gestion, ils nous offrent :

Une CNSS et une CNAMGS au bord de la faillite ;

La bourse est passée à 83.000 FCFA mais n'est plus régulièrement reversée et celle de 24.000 FCFA n'a plus jamais été donnée aux élèves ;

Ils ont supprimés tous les campus universitaires et internats dans les lycées ;

Ils ont détruit la cité de la démocratie et par conséquent tout palais de congrès ce, au profit d'une tente privée installée sur une surface publique ;

Ils ont supprimé la foire et par conséquent tout espace d'expression pour nos artistes ;

Ils ont supprimé le stade Omnisport, le Gymnase et le stade annexe qui ne sont plus praticables. Ils ont investis des milliards pour construire le stade d'Agondjé et le Palais des sports, tout deux abandonnés ;

Ils ont pris des lois pour insérer l'homosexualité dans nos textes et s'évertuent chaque jour à en faire la promotion. Pour la première fois depuis que le Gabon existe, un groupe d'homosexuel a été reçu récemment par le sous-sécrétaire d'Etat américain à l'Ambassade des USA lors de son séjour ;

Ils ont supprimé AGROGABON pour installer OLAM, 900 ml au lieu de 1litre vendu à 1.400 ou 1.500 FCFA contre 800 FCFA en 2009, la bouteille de gaz est à 6.000 FCFA,etc...

Ils ont normalisés les crimes rituels, 0 commanditaire arrêté à ce jour, des enfants comme RINALDI disparus,etc...

Ils transforment chaque jour des écoles primaires en Lycée et collèges sans en construire de nouveau. Heureusement que la France à travers l'AFD et le projet PISE a construit des nouveaux établissements au Gabon cela sous forme de prêt ;

Ils ont amené parents, amis et connaissances dans la fonction publique passant ainsi de 71.455 en 2009 à 100.295 fonctionnaires en fin 2021, augmentant de 1.074% le budget de la Présidence entre 2009 et 2015 ;

Ils ont remis l'économie du Gabon entre les mains d'un seul groupe dénommé GSEZ qui contrôle désormais le Port, l'aéroport, la production agricole et alimentaire, etc...

Ils ont fait passé le Budget du Gabon de 1.541 milliards à 2.214 milliards en 2010, puis de 2.214 milliards à 3.043 milliards en 2021 ;

Ils ont fait passé la dette du Gabon de 1.300 milliards en 2009 à près de 7.000 milliards en 2021.

Mais, même face à cette évidence, ils disent qu'ils veulent encore un 3ième mandat. Sachant que la tendance tend vers négatif en abscisse et en ordonnée, on peut imaginer à quoi peut ressembler les 7 prochaines années du Gabon.