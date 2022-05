Egypte: Premier League - Salah-Mané, un titre manqué, une coupe à aller chercher

Le rêve de quadruplé de Liverpool s'est évanoui dimanche 22 mai avec le titre de champion d'Angleterre remporté par Manchester City. Mais Mohamed Salah, Sadio Mané et les Reds peuvent encore rêver de triplé. Il faudra battre le Real de Madrid samedi 28 mai en finale de la Ligue de Champions.

Une League Cup et un Cup avaient idéalement commencé à garnir le compartiment 2022 de la vitrine de trophées de Liverpool. Mais les Reds, évidemment, visaient plus haut, le championnat de Premier League et la Ligue des Champions pour un inédit quadruplé.

Depuis dimanche, Les amis de Mohamed Salah et Sadio Mané ont dû dire adieu au titre de champion de Premier League décroché par leur rival Manchester City pour la quatrième fois en six ans. Mais la saison n'est pas finie et l'Égyptien et le Sénégalais peuvent encore rêver d'une deuxième Ligue des champions après celle de 2019 décrochée contre Tottenham (2-0).

Mané, l'homme en forme

Les deux Africains de Liverpool seront une nouvelle fois les premiers atouts des Reds dans leur quête de triplé. Mohamed Salah, auréolé de son titre de meilleur buteur de la Premier League (23 buts) à égalité avec le Coréen de Tottenham, Heung-min Son, est attendu pour dynamiter la défense madrilène. Le Pharaon, arrêté pendant 15 jours, revient au moment pour la der de la saison.

À ses côtés, Sadio Mané, l'homme en forme de Liverpool ces dernières semaines. Le champion d'Afrique sénégalais a terminé le championnat avec 16 buts dont 11 lors de ses 13 derniers matches. L'ailier des Reds, repositionné avant-centre, vit peut-être ses derniers jours avec le club de la Mersey tant les infos qui le donnent partant, à un an de la fin de son contrat, se multiplient. Le numéro 10 de Liverpool voudra tout de même décrocher sa deuxième ligue des champions, histoire de partir la tête haute et, accessoirement, se donner une chance pour le Ballon d'Or qui semble promis au Français du Real Madrid Karim Benzema.