Algérie: Météo - Des températures au-dessus des moyennes saisonnières

Alger — Le directeur de l'exploitation météorologique et de la climatologie de l'Office national de la météorologie (ONM), Salah Sahabi Abed, a affirmé dimanche que les températures enregistrées ces derniers jours dans la plupart des régions du pays "dépassent les moyennes saisonnières", expliquant cela par le mouvement de masses d'air chaud "liées généralement aux changements climatiques".

Dans une déclaration à l'APS, M. Sahabi Abed a souligné que les températures "au-dessus des moyennes saisonnières" enregistrées ces derniers jours dans le Nord et dans les autres régions du pays "étaient dues à un mouvement de masses d'air chaud liées aux changements climatiques et à l'effet de serre", notant "qu'il s'agit d'un phénomène exceptionnel qui peut se répéter généralement avec la poursuite des changements climatiques".

Revenant à la hausse du mercure ces derniers jours, il a indiqué que l'Algérie avait connu des journées chaudes aussi en mai 2021, avant le retour aux moyennes saisonnières.

Selon les prévisions, "une légère baisse" des températures est attendue à partir de lundi sur les régions nord du pays, avant "une baisse sensible" mercredi avec des températures oscillant entre 24 et 25 C.

Cependant, une baisse minime de température sera ressentie dans les régions intérieures et sud du pays avec des moyennes saisonnières, le mercure devant afficher entre 30 et 38 C, avant un retour progressif à la hausse à partir du mois prochain.

Les prévisions météorologiques pour le mois de juin annoncent "un climat chaud" et des températures au-dessus des moyennes saisonnières sur l'ensemble du pays", a-t-il ajouté.