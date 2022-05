Ile Maurice: Développement durable - Sébastien Sauvage propose quatre principes fondamentaux

Le développement durable est un concept qui définit la nécessité d'opérer une transition et un changement dont ont besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et respectueux du vivant, de l'environnement, nous explique Sébastien Sauvage d'Eco Sud. Il fait ressortir que tout le monde est concerné par cette transition nécessaire vers un modèle de société plus durable : les citoyens, les organisations civiles, les entreprises, agriculteurs et autres secteurs privés, les politiques, l'État, les institutions.

Penser et agir pour un modèle d'organisation de la société qui "ne compromet pas la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins tout en répondant aux besoins des citoyens d'aujourd'hui" est crucial, souligne-t-il. Pour cela, il convient de pouvoir inclure à tous les niveaux de nos interactions les quatre principes fondamentaux suivant du "développement durable".

Solidarité entre les pays, les peuples, les générations et les membres d'une société

Cela peut se faire :

En luttant contre les inégalités et la pauvreté

En mettant l'Humain au cœur des échanges

En développant un indice de développement humain

En militant en faveur des droits Humains

En développant une économie collaborative, de partage social et solidaire.

Précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes quand on sait qu'il existe des risques pour la santé ou l'environnement

Cela peut se concrétiser :

En interdisant l'utilisation des pesticides

En cessant de donner des permis à des projets qui mettent en péril nos écosystèmes

En limitant nos émissions de dioxyde de carbone (CO2)

En arrêtant de faire des développements urbains dans ou à proximité des zones écologiquement sensibles.

Participation de chacun, quels que soient sa profession ou son statut social, afin d'assurer la réussite de projets durables

Ce principe peut être réalisé :

En étant à l'écoute des communautés locales et de leurs besoins

En rendant notre démocratie plus participative afin de donner aux citoyens une véritable place dans notre système politique

En impliquant les jeunes dans les réflexions nationales

En prenant en compte toutes les parties prenantes

En facilitant le droit et la capacité des citoyens et des organisations d'intenter une action ou de comparaître devant un tribunal.

Responsabilité de chacun, citoyen, industriel, politique, pour que celui qui abîme dégrade et pollue répare

Ce principe peut aussi prendre toute son ampleur via :

L'introduction des Droits de la Nature dans notre constitution

La reconnaissance des crimes d'écocide

La réduction de notre empreinte écologique afin de ne pas contribuer aux dépassements des limites planétaires

Travailler à la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays via l'agroécologie et la préservation de nos ressources marines

En favorisant l'économie circulaire.

"En faisant cette liste, non exhaustive, des actions qui devraient être mises en place afin d'insérer notre société, notre pays dans la démarche du développement durable, nous ne pouvons pas passer à côté des causes aujourd'hui bien identifiées qui ont entraîné une crise de la biodiversité", déclare Sébastien Sauvage. D'ajouter que la surexploitation de nos terres et de la mer, l'exploitation directe de certains organismes, la pollution des eaux et de l'air, la réduction des espaces de vie pour les non-humains sont dues à nos modes de production et notre rapport à la Nature. "Ce déclin drastique de la vie, de la biodiversité touche tous les écosystèmes."

Sébastien Sauvage cite Hubert Reeves, un écologiste : "Un des préalables écologiques au développement durable est la préservation de la biodiversité dont l'humanité fait partie et en dépend."