Cote d'Ivoire: Cocody-Angré - L'immeuble effondré n'a pas fait de victime

Un immeuble en construction s'est effondré dans la matinée de ce dimanche 22 mai 2022, à la suite de la forte pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis la nuit du samedi.

Cette information relayée sur les réseaux sociaux et des sites d'actualités dont Rti Info a été confirmée par le Groupement des sapeurs-pompiers militaire (Gspm) quelques heures plus tard.

Les pompiers précisent qu'il s'agit bien d'un bâtiment R+2 et non un immeuble de 4 étages. Notre source souligne d'ailleurs que le bâtiment s'est effondré sur lui-même à Cocody-Angré, " fin goudron ", sans toucher d'habitation mitoyenne et sans aussi faire de victime.

Les secours intervenus pour les fouilles et des vérifications sous les décombres ont été appuyés par des agents de l'Office nationale de la protection civile (Onpc) ainsi que ceux du ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme et des services techniques de la marie.