Soudan: Hajar - La violence et le discours de haine seront rejetés

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Abu-Bakr Hajar, a souligné que des efforts seront entrepris pour parvenir à un État dans lequel chaque personne se trouve, saluant les grands sacrifices pour réaliser la transformation radicale pour un avenir meilleur pour le Soudan, affirmant que la Révolution de Décembre assurait à tous que le temps de la haine et du racisme s'en va.

S'adressant à une célébration en l'honneur du retour du Conseiller du Mouvement de la Justice et d'Egalité et de son Secrétaire Général de la Planification Stratégique, Mahgoub Hussein, il a expliqué que le peuple de Darfour est tolérant et œuvre pour rejeter le discours de haine et quitter la politique de diviser pour régner, ajoutant que " nous sommes prêts à parler à tout le monde de la façon de construire le Soudan à une nouvelle image ".

Hajar a souligné que Mahgoub Hussein est un personnage national et a de grandes contributions, et que son retour est un véritable ajout à la phase actuelle de l'histoire du Soudan, en envoyant un message au peuple de Darfour pour qu'il abandonne la division et la séparation et de résoudre tous les disputes loin de combat dont personne ne profite.

Le représentant du Mouvement Soudanais de la Justice et d'Egalité, Ahmed Tugud, a déclaré que le retour de Mahgoub Hussein a des significations particulières, du fait que Mahgoub Hussein est une personnalité unique et a une place spéciale dans l'histoire de la lutte révolutionnaire, ajoutant que les circonstances dans lesquelles Mahgoub est venu sont importantes, en particulier que le pays a besoin d'une nouvelle vision qui doit être adoptée pour unir le rang de tout le peuple du Soudan.

Le commandant Musa Hilal a accueilli le retour de Mahgoub Hussein et a estimé qu'il contribuait à la continuation de la lutte pacifique, indiquant que son retour est un véritable ajout pour les mouvements de lutte armée et le Soudan en général.

Il a exprimé son souhait que le Soudan jouisse de la stabilité dans les divers domaines, notant que le leadership du pays est en mesure d'assurer la sécurité au Soudan.

Le célèbre Mahgoub Hussein a souligné que son absence pendant trois décennies a été un long voyage qui a été une période de documentation pour les générations futures, soulignant qu'il œuvrera pour la patrie et la citoyenneté pour tous, soulignant la nécessité de travailler collectivement au sein de la direction du Mouvement Soudanais de la Justice et d'Egalité pour Etat de citoyenneté, qui est un principe sacré pour l'établissement d'un pays moderne.

Il a appelé à un nouveau contrat civil et à une citoyenneté constitutionnelle qui inclut les valeurs de justice et d'égalité, notant de trouver une nouvelle approche nationale est importante pour la production d'un État moderne fondé sur des valeurs humaines convenues.