Cote d'Ivoire: RC Lens - Seko Fofana entretient le flou sur son avenir

Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, Seko Fofana est l'un des symboles de cette " famille " lensoise. Le milieu des Sang et Or a longuement répondu à des questions sur son avenir. Lui-même se dit dans le flou et n'avait donc aucune annonce particulière à faire.

En effet, de nombreux joueurs comme Jonathan Clauss, Cheick Doucouré ou encore Seko Fofana sont convoités. Si pour l'international malien un départ semble déjà quasiment acté, pour les autres c'est le flou qui domine. Interrogé après le nul arraché dans les dernières secondes de la partie face à l'AS Monaco, Seko Fofana a en effet laissé planer le doute quant à son avenir.

" Non. C'était un discours avec beaucoup d'émotions, je n'arrivais pas forcément à parler. On pense à beaucoup de choses. Là il va y avoir les vacances, on va pouvoir récupérer, faire un peu notre bilan, mais c'était une saison avec plein d'émotions et beaucoup de fierté. Se dire que sur ces 2 saisons, on a remis le club où il devait être, c'est une fierté. " a déclaré Fofana dans des propos relayés par Lensois.com, avant de poursuivre.

" Tout ne dépend pas que de moi. Ça dépend de plein de choses. Ce sont des questions que l'on se posera après tranquillement. Pour moi le plus important aujourd'hui était de faire plaisir aux supporters. Il y avait un projet mis en place. Je pense que les dirigeants sont satisfaits. On va discuter tranquillement pour voir ce qu'il va se passer par la suite. J'ai pris énormément de plaisir et je dis merci à toutes les personnes qui m'ont donné du respect, qui m'ont mis dans les meilleures dispositions pour exploiter mon talent. Je suis très content et très reconnaissant. "

Si Seko Fofana n'a donc visiblement pris aucune décision quant à son avenir, une chose est sûre, il restera marqué à jamais par son passage au RC Lens. " Lens restera toujours dans mon cœur. C'est l'endroit où il y a eu la meilleure plus value parce que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai grandi, j'ai pris des responsabilités. "