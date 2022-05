Sénégal: Liverpool - Mané, Matip et Keita titulaires pour l'assaut final contre Wolverhampton

La course pour le titre en Angleterre entre Manchester City et Liverpool s'achève ce dimanche avec la 38e et dernière journée de Premier League. Une journée qui verra les Sky Blues affronter Aston Villa alors que les Reds se mesurent à Wolverhampton.

Avec un point de retard sur les Citizens, Liverpool peut remporter le titre s'il gagne cet après-midi et qu'au même moment, City finit par une défaite ou un match nul. Les hommes de Jürgen Klopp peuvent encore jouer leur chance. Et pour obtenir cette victoire, le technicien allemand compte sur Matip, Keita et Mané, tous les trois titulaires. Par contre, Mohamed Salah est sur le banc.

Les compositions de départ :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson - Keita, Henderson, Thiago - Mané, Jota, Diaz

Wolverhampton : Sa - Boly, Coady, Toti - Jonny, Neves, Moutinho, Dendoncker, Aït-Nouri - Jimenez, Neto