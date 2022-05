Cote d'Ivoire: Lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus - Une centaine de femmes de Grand-Bassam dépistées

Plus d'une centaine de femmes ont pris part le samedi 21 mai 2022, à la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus initiée par la Fondation femmes shunamites en action (Ffsa), dans la cour de l'église Saint Esprit de la commune de Grand-Bassam.

Dr Dossou Claudine, médecin au sein de la Fondation, a rappelé les raisons de l'organisation d'une telle initiative. " Cette activité est organisée pour participer à la lutte nationale contre les cancers du col de l'utérus et du sein qui sont les deux premiers cancers meurtriers des femmes ", a-t-elle indiqué. Tout en ajoutant, qu'une dizaine de cas ont été recensés sur l'ensemble des activités menées et qu'au terme de ces journées de dépistage reçoivent un bulletin pour faire une mammographie afin d'être suivies.

Ainsi, à travers le slogan de la fondation : "Non à la mort et oui à la vie", elle a invité les femmes de Côte d'Ivoire à se faire dépister très tôt.

Bien avant l'entame de l'opération proprement dite, un enseignement aux bonnes pratiques a été donné aux personnes présentes. Dr Boni Simon, médecin au Programme de lutte contre le cancer, les a exhortées à l'autopalpation une fois par mois, se faire consulter à l'hôpital, procéder dès l'âge de 45 ans à la réalisation d'une mammographie, consulter immédiatement un médecin en cas de douleur aux seins et faire un dépistage du col de l'utérus dès l'âge de 25 ans.

Selon Dr Boni Simon, plus de 3000 nouveaux cas sont enregistrés par an pour plus de 2 000 décès pour le cancer du sein. En ce qui concerne celui du col de l'utérus, plus de 2 000 nouveaux cas par an sont recensés avec plus de 1 400 décès.

Saisissant cette opportunité, il a remercié la Fondation des femmes shunamites qui aide l'Etat de Côte d'Ivoire dans la politique d'éradication des cancers du sein et du col de l'utérus d'ici à 2030. Et a donc exhorté les femmes et les jeunes filles à se faire dépister massivement.

Pour la participante Kouadio Andréa, il est important de faire le dépistage et de connaître son statut car le cancer du sein est une maladie qui tue silencieusement. Elle a donc exprimé sa gratitude à l'endroit de la fondation pour cette opportunité.

Notons que la prochaine étape de cette campagne se fera dans les communes d'Attécoubé et Dimbokro.