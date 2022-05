Cote d'Ivoire: Lutte contre la désertification - Patrick Achi - "La Côte d'Ivoire a désormais repris sa place sur le continent"

Le Premier ministre a présidé le 20 mai 2022, la cérémonie de clôture de la 15e Conférence des parties (Cop 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, qui a ouvert ses portes le 9 mai, à Abidjan.

Débutée le 9 mai dernier, la Conférence des parties (Cop 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a pris fin hier. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Patrick Achi.

Le chef du gouvernement ivoirien s'est félicité, à l'occasion, du succès qui a couronné l'organisation de cet évènement. Pour lui, cet autre succès d'un évènement d'envergure mondiale permet à la Côte d'Ivoire de se repositionner dans le concert des nations.

" La Côte d'Ivoire a désormais repris sa place sur le continent et sa marche vers l'avenir. Notre croissance économique, nos progrès humains, nos capacités d'organisation et d'accueil, des investissements comme des événements internationaux peuvent en témoigner. Soyons- en fiers. Soyons-en dignes ", a-t-il lancé.

Pour Patrick Achi, ce succès est également le prolongement d'un engagement constant de la Côte d'Ivoire, depuis une décennie, pour comprendre les enjeux naturels de son écosystème et rechercher des solutions efficaces et durables pour lutter contre la dégradation des sols et celle de notre couvert forestier.

Il a aussi souligné que l'Initiative d'Abidjan, autrement appelée " Programme Héritage d'Abidjan ", adoptée par les Chefs d'État et de gouvernement, le 9 mai dernier, est un modèle d'approche holistique pour une gestion efficace des effets dévastateurs de la désertification sur nos terres, sur nos peuples, sur notre avenir.

Ce programme, dira-t-il, déploie un ensemble d'actions concrètes, visant d'une part à restaurer un couvert forestier primordial pour les équilibres climatiques et productifs de nos nations, et, d'autre part, à rendre les terres dégradées à nouveau productives sur les plans biologiques, agronomiques et économiques.

" Nos engagements communs sont bien connus. Il faut permettre aux forêts de préserver leur extraordinaire biodiversité et de délivrer tout le potentiel de leurs services écosystémiques uniques ", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : " Il faut permettre aux milieux cultivés de mettre en œuvre une production agricole durable, bien mieux insérée dans les chaînes de valeurs mondiales, pour ainsi lutter avec efficacité contre une insécurité alimentaire et nutritionnelle encore bien trop présente en Afrique, touchant plus de 280 millions de personnes en 2020, selon les dernières données de la Fao ".

Pour le Premier ministre, il faut enfin permettre aux zones forestières et agricoles de jouer pleinement leur rôle social et économique inclusif. A savoir, améliorer les conditions de vie des populations rurales et faire reculer massivement la pauvreté.

Il a, en outre, exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux bailleurs de fonds qui ont accepté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du " Programme Héritage d'Abidjan ", en s'engageant sur un financement de plus de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans.

Il a, à cet effet, invité les parties à faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre des projets déjà identifiés et de ceux qui émergeront. Cela, afin d'améliorer de manière significative le bien-être des populations de la sous-région et, par ricochet, de celle du continent et du monde entier.

" Oui, avec la Cop 15 qui s'achève avec l'Initiative d'Abidjan qui débute, la Côte d'Ivoire veut jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte contre la désertification des terres, dans la restauration des équilibres environnementaux primordiaux pour l'avenir de la planète, dans la promotion de modèles agricoles plus efficaces et intelligents, face aux enjeux climatiques, démographiques et économiques ", a-t-il insisté. Rappelons que la Cop 15 avait pour thème : " Terres. Vies. Patrimoine : d'un monde précaire vers un avenir prospère. "