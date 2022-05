Cote d'Ivoire: Modernisation de la gestion du foncier urbain - 15 mille dossiers numérisés et sécurisés

Le Comité d'orientation du Système intégré de gestion du foncier urbain (Sigfu) s'est réuni le 20 mai 2022, au sein du centre de production de la structure, à la cité administrative au Plateau.

Le Comité d'orientation du Système intégré de gestion du foncier urbain (Sigfu) s'est réuni, hier, pour la première fois, dans les locaux du centre de production, vitrine du Sigfu qui est placé sous la tutelle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) et qui est situé dans la cité administrative, au Plateau.

En sa qualité de président de ce comité, le ministre Bruno Koné a dirigé les travaux qui se sont déroulés à huis clos et a prononcé une conférence de presse à la fin.

" Depuis le lancement de ce système, nous avons laissé les équipes travailler. Nous faisons le constat que le projet avance très bien sur l'ensemble des composantes. Au niveau de la dématérialisation, on est à plus de 15 000 dossiers entièrement numérisés et donc sécurisés. Les travaux se poursuivent notamment au niveau de l'identifiant unique qui est le projet pilote du Sigfu. Il est aussi concluant. Globalement, le niveau d'avancement du projet est tout à fait conforme à nos attentes ", s'est félicité Bruno Koné.

Lancé en août 2021 par le Premier ministre Patrick Achi, le Sigfu est un outil digital innovant de gestion administrative et informatique du foncier. Son objectif est de sécuriser toute la chaîne foncière urbaine et de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers et de délivrance des dossiers pour les titres fonciers.

Organe institutionnel de concertation et de décision, le Comité d'orientation est chargé de veiller à la réalisation des objectifs stratégiques du projet, conformément à la vision 2030 du Président de la République en matière de modernisation et de l'administration publique. Il est composé de plusieurs membres du gouvernement parties prenantes de la chaîne foncière urbaine et de leurs directeurs de cabinet respectifs.

Outre le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno, il y a celui du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana.