Guinée: N'zérékoré - Tenue du conseil interministériel du gouvernement guinéen dans un hôtel de la place

Après leur rentrée tard dans la nuit du samedi 21 Mai 2022, la presque totalité des membres du gouvernement de Mohamed Béavogui est à N'zérékoré pour faire de la région forestière la capitale du gouvernement. Cette retraite des membres du gouvernement dans la capitale de la région forestière s'inscrit non seulement dans le cadre d'aider les nouvelles autorités à pouvoir toucher les réalités du bout du doigt mais créer un cadre d'échange entre celle ci et sa population à la base.

D'où l'objectif de la retraite des membres du gouvernement guinéen. Tenue aujourd'hui dans l'après midi de ce Dimanche 22 Mai 2022, la première réunion interministérielle dans l'histoire de la Guinée à l'intérieur du pays.

" Nous venons ici pour dans un premier temps savoir ce qui ce passe à N'zérékoré et ses préfectures environnantes. Nous immerger des réalités de nos communautés. Comprendre les difficultés qu'elle traverse, connaître ses soucis, vivre avec elle sa préoccupation. Nous sommes aussi là pour recalibrée certaines choses et aussi faire de N'zérékoré la capitale du gouvernement pendant une semaine. Et cela à travers le conseil de cabinet des ministres, le conseil interministériel ainsi que le conseil des ministres qui vont se tenir durant toute la semaine " a indiqué le premier ministre chef du gouvernement.

Dans son compte rendu de la réunion interministérielle qui s'est tenue aujourd'hui, le chef du gouvernement, Mohamed Beavogui n'a aussi pas manqué de souligner ceci,

" Les vraies réalités se vivent à l'intérieur. Et comme le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya dans sa vision a toujours prôner le vivre ensemble et qu'il est le président de tous les guinéens, et comme les guinéens ne sont pas seulement ceux de Conakry, c'est pourquoi nous sommes là pour partager tout avec nos braves populations de l'intérieur. C'est cela d'ailleurs le motif de la refondation de l'État ".

La venue de cet Arsenal gouvernemental à N'zérékoré devrait apporter un plus dans le changement infrastructurel et économique du complexe l'hôtelier étatique de la place. Mais le constat révèle que toute cette retraite gouvernementale durant cette semaine se passera dans un hôtel privé de la ville où d'ailleurs les membres du gouvernement y sont logés.