Sénégal: Macky Sall "satisfait" de la qualité de la coopération bilatérale entre le pays et l'Allemagne

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a exprimé, dimanche, à Dakar, sa satisfaction pour la qualité de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Allemagne. "J'ai exprimé au Chancelier Scholz ma satisfaction pour la qualité de notre coopération bilatérale", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe tenue au Palais de la République, avec le Chancelier Allemand, en visite au Sénégal.

Olaf Scholz a entamé ce dimanche 22 mai une visite dans trois pays Africains. Après l'étape du Sénégal, il se rendra au Niger, puis en Afrique du Sud. La visite va durer jusqu'au mercredi 25 mai. Au cours de cette tournée, le Chancelier allemand abordera les questions de coopération économique et de sécurité, entre autres.

Le chef de l'Etat sénégalais a indiqué que la coopération entre son pays et l'Allemagne "est concentrée aujourd'hui sur la promotion de l'énergie renouvelable, en particulier le solaire, sur l'efficacité énergétique et sur la formation professionnelle".

"Nous avons en cours neuf projets et programmes", a précisé Macky Sall. Le président de la République a dit que l'Allemagne est le premier partenaire bilatéral du Sénégal, dans la riposte sanitaire et la résilience socio-économique contre la pandémie (Covid-19).

Il a insisté sur l'importance de l'appui de la République fédérale d'Allemagne à notre programme de résilience économique et sociale de son pays estimé à 100 millions d'euros. "L'Allemagne a aussi annoncé une contribution de vingt millions en soutien à la production de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar", a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat a rappelé qu'au titre de l'initiative dite compact avec l'Afrique, l'Allemagne soutient le Sénégal dans le cadre d'un partenariat pour encourager les réformes dans le domaine de la législation et l'administration du travail, de la réforme foncière, l'accès aux financements et au développement des PME ainsi que de la formation professionnelle. Il dit avoir apprécié la visite du Chancelier Olaf Scholz surtout dans un contexte mondial assez tendu et avec des agendas très chargés".

"Ce qui reflète la qualité excellente des relations sénégalo-allemandes, au-delà même du mandat actuel du Sénégal à la tête de l'Union africaine", a-t-il fait savoir. Pour sa part, le Chancelier Allemand, Olaf Scholz, a assuré que le Sénégal et l'Allemagne "sont deux pays amis dont chacun peut compter sur le soutien de l'autre". "Le partenariat qui lie nos deux pays est très étroit et deviendra plus important.

Nous apprécions l'engagement du Sénégal pour la paix dans la sous-région", a-t-il ajouté. "On veut être de bons partenaires du Sénégal et nous allons continuer à l'accompagner en honorant notre engagement dans la sous-région", a assuré Olaf Scholz.