Sénégal: Opération de sécurisation à Touba - 57 personnes arrêtées 34 véhicules et 09 motos immobilisés

En cette période de recrudescence des cas d'agressions et de violence dans certaines localités du pays, la police de Spéciale de Touba, (les commissariats de Ndamatou et de Gouye Mbind) a procédé une opération d'envergure, pour la sécurisation des personnes et des biens.

Elle s'est déroulée le 21 mai 2022 de 18 heures à 05heures du matin à Touba. Au total, 6 véhicules de patrouilles, ont appuyé le dispositif: 03 patrouilles et 12 check point ont été réalisés. L'opération a permis l'interpellation de 57 personnes dont 55 pour vérification d'identité, 02 pour détention et usage de chanvre indien. Pour les infractions routières, il y avait 214 pièces saisies, 34 véhicules et 9motos immobilisés et mis en fourrière, aucun incident n'a été signalé au cours de l'opération.