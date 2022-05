Afrique de l'Ouest: Bourzanga - Hardis les gars !

Ils sont venus, ils ont attaqué, ils ont subi une déculottée. Paraphrasons ainsi la célèbre exclamation "Veni, vidi, vinci", du général romain, Jules César après sa conquête de la Gaule : " Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu", avait-il affirmé.

Tout le contraire de ce que dira le commandant de la horde d'environ 200 djihadistes qui à moto, qui dans des véhicules pickup ou automitrailleuses blindées, voulaient rayer de la carte du Burkina, le détachement militaire des forces armées nationales basé à Bourzanga, province du Bam, région du Centre-Nord. Mal leur en a pris, car leur funeste projet a été mis en échec, noyé dans le sang de 35 assaillants abattus et de leurs nombreux blessés. C'était le samedi 21 mai au crépuscule d'une journée désormais historique sur le front de la lutte contre le terrorisme au Burkina.

Pour une bonne nouvelle, cette résistance victorieuse du détachement de l'armée nationale à Bourzanga à cette attaque terroriste majeure en est vraiment une. Et les bonnes nouvelles sur le front de la guerre contre ces pseudo-djihadistes sont si rares que les Burkinabè ne devraient pas bouder leur plaisir, fut-il épisodique, quand surviennent des victoires d'envergure comme celle de samedi dernier à Bourzanga.

Il était plus que temps que l'armée nationale relève la tête dans une victoire héroïque contre l'ennemi après les grosses pertes récentes dans une série d'attaques dont les plus emblématiques sont celles contre la prison de Nouna, dans la Boucle du Mouhoun, des civils à Madjoari, dans la région de l'Est, et à Guessel, dans le Sahel. On applaudit la victoire, sans oublier les 5 soldats tués et la dizaine d'autres blessés. Leur sacrifice et celui des centaines d'autres avant eux ne resteront pas vains.

En effet, si le service de renseignement de nos forces armées continue de gagner en efficacité, si leur collaboration avec les populations s'intensifie comme dans le cas présent où cela leur a permis d'être informées sur les préparatifs de l'attaque du détachement de Bourzanga, si les partenaires du Burkina dans le cadre du G5 Sahel et l'allié français, par le biais de Barkhane et de la Task force Sabre renforcent leur assistance, l'échec des terroristes à Bourzanga pourrait être le début d'un revers fatal pour eux.

Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps et il faudrait d'autres victoires pour que la peur change de camp. Dans cette dynamique, à l'adresse de tous nos militaires et paramilitaires, disons hardis les gars, le meilleur est à venir !

Par ailleurs, on fera remarquer aux sceptiques de tout bord sur l'engagement français à lutter contre le terrorisme au Sahel, l'utilité du G5 éponyme, où de la présence des forces spéciales "Sabre" au Faso, que leur appui fut déterminant dans la victoire acquise par l'armée burkinabè à Bourzanga.

Un appui qui n'enlève en rien à la bravoure des soldats burkinabè qui ont vraiment bandé du muscle et serré les dents pour cracher le feu sur l'ennemi pendant une bonne heure avec l'appui aérien d'un MIG 24 de l'armée de l'air et avant qu'un mirage de la force Barkhane, parti de Niamey, n'intercepte les terroristes en déroute et leur porte l'estocade. Par ailleurs, un avion nigérien de type ISR Cessma a participé au ratissage de la zone, pendant que l'évacuation des blessés a été prise en charge par la force spéciale Sabre.

Par ces temps de francophobie ambiante en Afrique subsaharienne, évoquer l'implication de l'Hexagone dans cette grande victoire de Bourzanga, n'est pas anecdotique. Au contraire, cela indique que le partenariat gagnant-gagnant France/Afrique que nous appelons de tous nos vœux peut s'illustrer sur les champs de bataille, ici et maintenant.