Algérie: Belabed participe aux travaux de la 26e session de la Conférence générale de l'ALECSO à Tunis

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a participé samedi à la 26e session de la Conférence générale de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) qui se tient à Tunis, a indiqué un communiqué du ministère.

En marge des travaux de cette session, M. Belabed, qui préside la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, a rencontré le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Mohamed Ould Amar, avec lequel il a abordé plusieurs dossiers, notamment le rôle important de l'Algérie au sein de l'Organisation en faveur de la coopération et de la promotion de l'éducation entre les pays membres, a précisé la même source.

Le ministre de l'Education a également rencontré son homologue tunisien, Fethi Sellaouti. Les deux parties se sont félicitées de la signature, en décembre 2021, du Programme exécutif 2022-2023-2024 dans le domaine de l'éducation entre les Gouvernements Algérien et Tunisien.

Les deux ministres ont, par ailleurs, examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers l'échange de visites d'experts et de pédagogues, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, la recherche éducative et la formation.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur "volonté de hisser cette coopération au niveau de la relation fraternelle qui lie les deux pays frères".