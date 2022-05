Ile Maurice: Judiciaire - Un papa condamné pour avoir agressé ses enfants de deux ans et neuf mois

"Le fait que le père ait laissé son fils, alors âgé de seulement neuf mois, près d'une poubelle à l'extérieur, dans le noir après l'avoir sévèrement battu est un comportement inacceptable de la part d'un parent.

Cette cour considère que la maltraitance d'un enfant porte atteinte à ses droits fondamentaux en tant qu'être humain." Zaynah Bibi Essop, magistrate de la Children's Court, a été appelée à trancher dans le cadre d'un procès intenté à un père qui a agressé sa fille de deux ans et son fils de neuf mois... En prononçant la sentence la semaine dernière du père, âgé de 28 ans, la magistrate a pris en compte le fait qu'il a plaidé coupable et qu'elle a réclamé le rapport du Probation Office avant de statuer si une peine d'emprisonne- ment de trois mois pourrait être commuée en travaux d'intérêt général.

Les faits remontent au 1er mai 2016. L'accusé, suivant une dispute avec sa concubine, s'est acharné sur ses enfants mineurs. "J'ai un problème de peau et j'avais dit clairement à ma concubine que je ne voulais pas d'enfants. Toutefois, n'ayant pas pris les précautions nécessaires, elle m'a donné deux enfants et ce jour-là, une dis- pute a éclaté entre nous deux et du coup, je me suis dirigé dans la chambre à coucher de ma fille qui dormait. Ivre, je ne contrôlais pas ma colère et en réveillant ma fille, je l'ai giflée plusieurs fois et l'ai battue avec une ceinture sur son corps, ses pieds et son dos", raconte le père.

Alors que la femme tentait de l'empêcher d'agresser la fille, l'accusé est sorti de la maison pour prendre un tuyau en PVC. "C'est avec le tuyau que je l'ai agressée sur tout le corps tout en menaçant de la tuer et pendant ce temps, mon nourrisson de neuf mois s'est réveillé et a commencé à pleurer. Dans un accès de colère, j'ai giflé le petit et j'ai pris mes savates pour l'agresser avant de le jeter tout près d'une poubelle à l'extérieur", poursuit le père. Grièvement blessées, les victimes ont été transportées à l'hôpital.

Tout en plaidant coupable, l'accusé a présenté des excuses et soutient qu'aucun incident ne s'est produit par la suite. Il a réclamé la clémence de la Cour.