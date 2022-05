Congo-Kinshasa: Production d'oxygène - La première usine inaugurée à Kinshasa

La construction de l'usine de production d'oxygène a été réalisée grâce à l'appui de la Banque mondiale, à travers le Projet d'urgence en appui à la riposte et préparation contre la covid-19 du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC).

La première usine de production d'oxygène est implantée à l'Hôpital général de référence de Kinshasa (ex-Mama Yemo). Les travaux ont été suivis et supervisés par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers l'Unité de gestion du Programme de développement de système de santé. L'implémentation de cette usine permet d'améliorer l'offre et l'accès à l'oxygénothérapie et sauver des vies.

Cette usine a été inaugurée par le ministre Jean-Jacques Mbungani qui a coupé le ruban symbolique. Dans son allocution, il a rappelé le contexte ayant conduit à la dotation de huit usines à travers le pays pour la production d'oxygène. Depuis mars 2020, a-t-il déclaré, la RDC a enregistré plus de quatre-vingt-sept mille cas confirmés avec mille trois cent trente -huit décès dans toutes les vingt-six provinces. Les centres de traitement et prise en charge des cas covid-19 ont soigné et guéri près de soixante mille personnes.

Au cours de ces deux dernières années, des mesures de santé publique, parmi lesquelles la surveillance, l'amélioration du dépistage, le traitement ainsi que la promotion des mesures barrières ont été essentielles pour contrôler la propagation du virus. " Mais, il sied de noter que parmi les personnes décédées, une bonne proportion pouvait être sauvée si l'offre et l'accès à l'oxygénothérapie était optimale.

C'est dans ce contexte que le gouvernement de la RDC, à travers son plan stratégique de préparation et de la riposte contre la covid-19, s'inscrivant aux orientations du chef de l'État et aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, avait envisagé d'augmenter la capacité du pays dans l'offre et l"accès à l'oxygénothérapie", a souligné le ministre.

Jean-Jacques Mbungani a remercié la Banque mondiale pour sa contribution ayant permis à la RDC de se doter de huit usines. " Avec l'appui de la Banque mondiale, le pays vient de se doter de huit premières usines de production d'oxygène médical dont celle de l'Hôpital général de référence de Kinshasa que nous inaugurons ce jour.

C'est ici donc pour nous l'occasion de remercier la Banque mondiale pour son appui au Projet d'urgence en appui à la riposte et préparation contre la covid-19 du gouvernement de la République, mis en œuvre par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers l'Unité de gestion du Programme de développement de système de santé, qui en ce jour permet au gouvernement de se doter des huit usines de production de l'oxygène médical localisées dans cinq provinces, à savoir deux dans le Nord Kivu , une dans le Sud -Kivu, une dans le Haut Katanga , une dans le Kongo central et trois dans la ville de Kinshasa ", a-t-il indiqué. Le ministre a précisé que ces usines de production d'oxygène vont renforcer la Couverture santé universelle, avant d'inviter les responsables des structures bénéficiaires à en faire bon usage.

"Ces œuvres aussi importantes contribuent à la Couverture santé universelle retenue comme cheval de bataille du président de la République, chef de l'Etat, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration de l'état de santé de la population de la République démocratique du Congo. J'invite donc les responsables des structures bénéficiaires à veiller au bon usage de ces ouvrages pour rendre service aux malades par une gestion efficace et efficiente", a-t-il lancé.

Notons que ces usines ont la capacité de produire environ cinquante-trois bouteilles d'oxygène de cinquante litres par jour avec une pression de deux cents bars qui serviront non seulement à couvrir les besoins des hôpitaux bénéficiaires, en l'occurrence l'Hôpital de Panzi, Centre médical Kyeshero, Hôpital charité maternelle, l'Hôpital Sendwe, l'Hôpital provincial Kinkanda, la Clinique Ngaliema, l'Hôpital général de Kinkole et l'hôpital général de référence de Kinshasa, mais aussi les autres structures environnantes.